Рейтинг невпинно падає: за яких умов Трамп може завершити каденцію достроково

Сполучені Штати сколихнули протести. Люди вийшли на вулиці з плакати й гаслами, вони виступили проти політики президента Трампа. Американці висловлюють ідею того, що він має зосереджувати свою увагу на внутрішніх справах США, а не тримати фокус на геополітиці.

Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що сьогодні виборці Трампа перебувають в політичній некондиції, бо немає наразі адекватної альтернативи.

Напередодні проміжних виборів Трамп втрачає прихильників

В нинішніх політичних умовах США, як пояснив політолог, подальша радикалізація, яка може статися, призведе до внутрішнього громадянського конфлікту, чого Захід, зокрема і Україна, навряд чи хотів би. Зі слів Чаленка, подальша виборча ейфорія наростатиме (восени у США заплановані проміжні вибори до Конгресу).

Так до кінця і не зрозуміла позиція Демократичної партії. Ясно, що вона використовує всі факапи (провали – 24 Канал) Трампа і Республіканської партії, та й самі республіканці в шоці від візитів представників російської держдуми в Капітолій. Пішли критичні заяви від частини республіканців, демократів,

– озвучив Чаленко.

Політолог зазначив, що нині дійсно увага американського лідера сконцентрована на Ірані, це йому не додає балів у внутрішній політиці. Це його слабке місце, що стимулює подальшу втрату прихильників. Він підкреслив, що підтримка Трампа зменшується, спочатку повідомлялось про 38%, потім про 36%.

"Слова Джонсона можуть бути пророчими на рахунок того, що якщо Республіканська партія втратить двопалатну більшість, то це може стати достроковим кінцем каденції Трампа, бо він вже з листопада – грудня перейде в статус кульгавої качки. Хоча, звичайно, що до виборів 2028 року ще буде два повноцінних роки", – підсумував Чаленко.

