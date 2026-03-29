Рейтинг невпинно падає: за яких умов Трамп може завершити каденцію достроково
- Рейтинг підтримки Трампа падає, при чому його дії критикують не лише представники Демократичної партії, а й Республіканської.
- Політика Трампа зосереджена на зовнішніх питаннях, зокрема Ірані, що викликає невдоволення серед американців і підсилює негативні настрої проти нього.
Сполучені Штати сколихнули протести. Люди вийшли на вулиці з плакати й гаслами, вони виступили проти політики президента Трампа. Американці висловлюють ідею того, що він має зосереджувати свою увагу на внутрішніх справах США, а не тримати фокус на геополітиці.
Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що сьогодні виборці Трампа перебувають в політичній некондиції, бо немає наразі адекватної альтернативи.
Напередодні проміжних виборів Трамп втрачає прихильників
В нинішніх політичних умовах США, як пояснив політолог, подальша радикалізація, яка може статися, призведе до внутрішнього громадянського конфлікту, чого Захід, зокрема і Україна, навряд чи хотів би. Зі слів Чаленка, подальша виборча ейфорія наростатиме (восени у США заплановані проміжні вибори до Конгресу).
Так до кінця і не зрозуміла позиція Демократичної партії. Ясно, що вона використовує всі факапи (провали – 24 Канал) Трампа і Республіканської партії, та й самі республіканці в шоці від візитів представників російської держдуми в Капітолій. Пішли критичні заяви від частини республіканців, демократів,
– озвучив Чаленко.
Політолог зазначив, що нині дійсно увага американського лідера сконцентрована на Ірані, це йому не додає балів у внутрішній політиці. Це його слабке місце, що стимулює подальшу втрату прихильників. Він підкреслив, що підтримка Трампа зменшується, спочатку повідомлялось про 38%, потім про 36%.
"Слова Джонсона можуть бути пророчими на рахунок того, що якщо Республіканська партія втратить двопалатну більшість, то це може стати достроковим кінцем каденції Трампа, бо він вже з листопада – грудня перейде в статус кульгавої качки. Хоча, звичайно, що до виборів 2028 року ще буде два повноцінних роки", – підсумував Чаленко.
Протести в США: чого їм бракує та які можуть бути наслідки?
Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що сьогодні політика Трама створила ґрунт для Демократичної партії дати старт соціальній кампанії обурення президентом США. Він зауважив, що в команді Трампа роздумують над тим, чи продовжувати йому концентруватися на зовнішній політиці, чи взятися за внутрішні питання. Він прогнозує, що невдоволення народу може обернутися для Трампа ширшими процесами.
Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вказав на те, що сьогоднішні мітинги американців проти Трампа є наймасштабнішими. Починаючи війну в Ірані, він сподівався здобути швидку перемогу, додати собі політичних балів, насправді ж цей крок призвів до посилення негативних настроїв серед виборів США. Однак він наголосив, що ці протести проходять без наявного лідера, вони хаотичні й без конкретного плану дій.