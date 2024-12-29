Це бісить "банду": що відбувається у Грузії після "інавгурації" Кавелашвілі

Саломе Зурабішвілі 29 грудня покинула адміністрацію президента Грузії. Об 11 годині розпочалась інавгурація "президента" Михеїла Кавелашвілі. Водночас на вулицях проходило дві акції протесту.

Кількість протестувальників не зменшується. Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі.

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Акції протесту продовжуються

Іраклі Табліашвілі зазначив, що об 11 годині 29 грудня відбулась церемонія "інавгурації" Михеїла Кавелашвілі. Водночас виступила Саломе Зурабішвілі, яка покинула резиденцію президента країни. Вона заявила, що буде виконувати функції президента без резиденції, вийде на вулиці та щодня буде мати зустрічі з народом, з виборцями, їздити у регіони. Крім того, Зурабішвілі буде присутня на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

"Інавгурація" Кавелашвілі проходила у приміщенні парламенту Грузії. Це незвичайний випадок, адже раніше всі інавгурації проходили у людних місцях, не у закритих приміщеннях.

Гостей, тобто іноземних партнерів, послів, західних організацій на "інавгурації" не було. Там була присутня партія "Грузинська мрія", деякі представники міністерства оборони. Зокрема, захід відвідав експрем’єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі, який відмовився від депутатського мандата, але є главою правлячої партії.

Уже приблизно о 12 – 13:30 проходила акція протесту на проспекті Руставелі та на ще одній локації. Поліцейські почали арештовувати деяких демонстрантів.

На Руставелі продовжуються акції протесту. Кількість протестувальників не зменшується. Я припускаю, що це й бісить Іванішвілі та його проросійську "банду". Можу запевнити, що вони не прогнозували такий мирний вихід з адміністрації президента Саломе Зурабішвілі. Вони думали, що вона залишиться попри їхні закони,

– сказав журналіст.

За його словами, ніхто не знає, скільки триватимуть протести. Можливо, потрібно буде ще декілька місяців, щоб у Грузії призначили дострокові вибори навесні 2025 року.