Ветеран Козятинський заявив про завершення протестів за Федорова

Після більш ніж місяця акцій на підтримку повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони організатори заявили про завершення протестів. Ветеран і один з ініціаторів акцій Дмитро Козятинський подякував усім учасникам та заявив, що вважає мітинги результативними.

Про це він написав у соцмережах.

Що відомо про завершення протестів?

Ветеран Козятинський подякував усім, хто виходив на протести, та заявив, що, на його думку, акції не були марними.

Вважаю, що все було не дарма: щонайменше ми домоглися звільнення Сирського і призначення Драпатого, чого мало хто міг очікувати ще місяць тому. Я цьому неймовірно тішуся,

– заявив він.

Водночас ветеран висловив жаль, що протестувальникам і владі так і не вдалося налагодити повноцінний діалог. На його думку, саме відсутність комунікації між владою та суспільством стала першопричиною протестів.

За словами Козятинського, для нього особисто протести були спрямовані передусім на діалог і реформи, а не на боротьбу проти конкретних посадовців.

Як я неодноразово казав, для мене ці протести були саме за діалог і реформи, а не за персоналії. Тож хочу побажати пану Хмарі успіхів на новій посаді і щиро сподіваюсь, що він продовжить курс на реформи та боротьбу з корупцією в оборонці,

– наголосив ветеран.

Окремо Козятинський висловився щодо можливості проведення виборів в Україні під час війни. Він заявив, що негативно ставиться до виборів у нинішніх умовах. Серед причин є складність організації голосування для військовослужбовців, які перебувають на фронті, а також ризик посилення роз'єднаності суспільства під час виборчої кампанії.

Козятинський також наголосив, що вуличні протести, на його думку, не повинні перетворюватися на майданчик для виборчої боротьби.

Важливо! Ексміністр Михайло Федоров закликав відновити виборчий процес в Україні, попри війну. На його думку, необхідно розробити механізми безпечного голосування для військових та евакуйованих громадян.

Тим часом політолог Ігор Чаленко вважає, що звернення ексміністра варто розглядати передусім у контексті його подальшого політичного майбутнього. За його словами, після втрати державної посади Федоров може намагатися посилити власну політичну суб'єктність і продемонструвати готовність до самостійної політичної діяльності.

Водночас експерт зазначив, що суспільний запит на зміни у владі справді існує, хоча більшість українців пов'язує проведення виборів із завершенням війни. Федоров раніше вже висловлювався про вибори, але у 2025 році наголошував на технічних і безпекових проблемах їх проведення під час війни.

Наразі ж, після відставки з посади та на тлі зміни керівництва Міноборони, його публічна позиція щодо виборів може бути частиною формування власного політичного порядку денного.