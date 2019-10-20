Протести у Барселоні: Іспанія відмовилися від переговорів з прихильниками незалежності Каталонії

Уряд Іспанії відхилив пропозицію про переговори, що висунули борці за незалежність Каталонії, які з середини жовтня не припиняють масових акцій протесту.

Виконуючий обов'язки голови іспанського уряду Педро Санчес вимагає, щоб глава автономного уряду Каталонії Кім Торра спершу засудив заворушення, що призвели до десятків постраждалих.

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Тим часом, Кім Торра заявив, що нещодавні протести не відображають мирний характер руху за незалежність Каталонії. Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння між мітингувальниками і поліцією.

Що відбувається у Барселоні?

З 14 жовтня у низці іспанських міст, зокрема в Барселоні, десятки тисяч осіб вийшли на акції протесту. Серед них – переважно молодь, яка збиралася спонтанно та швидко. Організатором виступив рух "Демократичне цунамі".

Демонстранти блокують автомобільні дороги та залізничне сполучення. В другому за масштабами аеропорту Іспанії, "Ель-Прат", було скасовано понад сотня авіарейсів. Протестувальники, намагаючись привернути увагу світу, перекрили доступ до терміналів. Тут же відбулися сутички з поліцією.

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Зіткнення правоохоронців з мітингувальниками відбулися і в центрі Барселони. Кілька сотень демонстрантів перетворили мирні акції протесту на вуличні бої, підпаливши контейнери для сміття, встановивши барикади та кидаючи різні предмети у поліцейських. Останні відповідали пострілами гумовими кулями.



У Барселоні протестувальники ледь не підпалили творіння Гауді / Getty Images

Заворушення становлять загрозу також для популярних туристичних об’єктів Барселони. Зокрема, у вівторок, вогонь із запаленого протестувальниками смітника перекинувся на огорожі неподалік від Ла Педрера – творіння відомого каталонського архітектора Антоніо Гауді та однієї з головних визначних пам'яток міста.

За перші три дні протестів було затримано понад 50 демонстрантів, 125 осіб постраждали внаслідок сутичок (з них 72 правоохоронці).

Що спричинило нову хвилю протестів?

Масові акції протесту, що спровокували зіткнення між іспанською поліцією та прихильниками незалежності Каталонії, почалися після того, як дев’ятьом лідерам каталонських сепаратистів оголосили вирок – від 9 до 13 років за гратами.

Серед них – колишні лідери автономного регіону та організатори референдуму про незалежність Каталонії, проведеного у 2017 році. Їхню справу близько двох років розглядали у Мадриді, проте вирок оголосили лише два дні тому – 14 жовтня.

Police and protesters squared off outside #Barcelona's airport after the Spanish Supreme Court sentenced prominent Catalan separatists to lengthy prison terms.



Dozens of people were treated for injuries and more than 100 flights were canceled. pic.twitter.com/4WgVQa8AYs — Paul Cruz (@Ku1989Paul) 15 жовтня 2019 р.

Також суд поновив ордер на екстрадицію екс-президента уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який активно боровся за незалежність регіону і нині переховується у Бельгії. Іспанські органи юстиції звинувачують його у сепаратизмі.

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Чому каталонці вимагають незалежності регіону?Каталонія – найбагатший регіон Іспанії, який сплачує найбільше податків до бюджету країни. Це одна з причин, чому представники каталонського націоналізму прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону. Також там заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації, розмовляють власною мовою та шанують традиції регіону.



1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді каталонці більшість голосів віддали за відокремлення. Однак влада Іспанії не визнала референдум і його результати. Уже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, у регіоні ввели пряме управління, а уряд та парламент розпустили.