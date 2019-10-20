Протесты в Барселоне: Испания отказались от переговоров со сторонниками независимости Каталонии
Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое борцами за независимость Каталонии, которые с середины октября не прекращают массовые акций протеста.
Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес требует, чтобы глава автономного правительства Каталонии Ким Торра сначала осудил беспорядки, которые привели к десяткам пострадавших.
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Тем временем Ким Торра заявил, что недавние протесты не отражают мирный характер движения за независимость Каталонии. Мэр Барселоны Ада Колау призывала жителей к спокойствию на фоне противостояния между митингующими и полицией.
Что происходит в Барселоне?
С 14 октября в ряде испанских городов, в частности в Барселоне, десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Среди них – преимущественно молодежь, которая собиралась внезапно и быстро. Организатором выступило движение "Демократическое цунами".
Демонстранты блокируют автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. Во втором по масштабам аэропорте Испании, "Эль-Прат", было отменено более сотни авиарейсов. Протестующие, пытаясь привлечь внимание мира, перекрыли доступ к терминалам. Здесь же произошли столкновения с полицией.
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Столкновения правоохранителей с митингующими произошли и в центре Барселоны. Несколько сотен демонстрантов превратили мирные акции протеста на уличные бои, поджегши контейнеры для мусора, установив баррикады и бросая различные предметы в полицейских. Последние отвечали выстрелами резиновыми пулями.
В Барселоне протестующие едва не подожгли творения Гауди / Getty Images
Беспорядки представляют угрозу также для популярных туристических объектов Барселоны. В частности, во вторник огонь из подожженной протестующими мусорки перебросился на заборы неподалеку от Ла Педрера – творение известного каталонского архитектора Антонио Гауди и одно из главных достопримечательностей города.
За первые три дня протестов были задержаны более 50 демонстрантов, 125 человек пострадали в результате столкновений (из них 72 правоохранители).
Что привело к новой волне протестов?
Массовые акции протеста, спровоцировавшие столкновения между испанской полицией и сторонниками независимости Каталонии, начались после того, как девяти лидерам каталонских сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой.
Среди них – бывшие лидеры автономного региона и организаторы референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, однако приговор объявили лишь два дня назад – 14 октября.
Также суд возобновил ордер на экстрадицию экс-президента правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который активно боролся за независимость региона и в настоящее время скрывается в Бельгии. Испанские органы юстиции обвиняют его в сепаратизме.
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Почему каталонцы требуют независимости региона?
Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше всего налогов в бюджет страны. Это одна из причин, почему представители каталонского национализма стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Также там заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации, говорят на собственном языке и чтят традиции региона.
1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда каталонцы большинство голосов отдали за отделение. Однако власти Испании не признали референдум и его результаты. Уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, в регионе ввели прямое управление, а правительство и парламент распустили.