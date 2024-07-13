У кого найбільші протестні настрої в Маріуполі: Забавін сказав, як діє пропаганда

Окупаційна влада в Маріуполі планує встановити пам'ятники російським та радянським діячам, зокрема Леніну, Сталіну, Єкатеріні II. Це елемент просування російської пропаганди. Найбільше російська влада націлена на пропаганду серед молодого покоління маріупольців, яке як раз відзначається протестними настроями.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що на такі заходи зі встановлення пам'ятників окупанти привозять школярів та працівників комунальних підприємств, аби штучно створити картинку радості серед місцевого населення.

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Населення Маріуполя замінюють на лояльних приїжджих

Зі слів Забавіна, російська пропаганда покликана для того, щоб ті маріупольці, які залишились в місті – стали слухняними рабами, як й більшість населення Росії.

"Пропаганда діє, особливо стосовно наших діточок, вони більш вразливі. Але, якби в окупантів усе вдало виходило, чи завозили б вони 80 тисяч гастарбайтерів? Думаю, що ні. Це ще один елемент пропаганди, коли штучно замінюють місцеве населення, нас українців, на рабів, яких привезли і які виконують все, що хоче терористична російська влада", – озвучив депутат Маріупольської міської ради.

Протестні настрої в Маріуполі – серед молоді

Забавін зауважив, що організації, на кшталт "Молодої гвардії", створюються й керуються в Маріуполі приїжджими гастарбайтерами, щоб забити мізки маріупольців пропагандою. Він впевнений, що окупанти першочергово роблять ставку на молоде покоління.

Але ми фіксуємо, що найбільші протестні настрої в Маріуполі як раз у молодих людей. Директори шкіл, агенти ФСБ Росії, покликані контролювати все, що відбувається. Школи тут – не навчальні заклади, а центри пропаганди,

– підсумував Забавін.