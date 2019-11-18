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      Юрій Бутусов

      Протесты в Гонконге понимают украинцы, но не российские пропагандисты

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      Доспехи свободы тяжелей рабского ошейника / Фото из открытых источников

      Майдан в Гонконге путинским рабам не понять. Общий язык, общая религия, но в Гонконге живут китайцы, которые успели осознать свободу как главную базовую ценность.

      Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, не стоит устраивать революции и протесты, надо подчиняться любой власти. Рассказывают нам о высоком уровне жизни при Януковиче, что Россия – богатая страна, и надо мириться с Путиным и подчиняться его требованиям, и тогда мы тоже богато заживем как подчиненная часть российской империи.

      Подробнее о событиях в Гонконге: Протесты в Гонконге продолжаются: причины и последствия

      Гонконг – специальный административный район Китая, здесь средняя зарплата 3800 долларов в месяц (до выплаты налогов), здесь валовый национальный продукт на душу населения выше, чем в Канаде, Франции, Японии, Израиле, Великобритании, Объединенных арабских эмиратах. И в пять раз выше, чем в России. Здесь независимые суды, свободная конкуренция, одна из крупнейших фондовых бирж мира, стартапы, почти нулевой уровень преступности, здесь за вождение машины в алкогольном опьянении полагается три года тюрьмы, а за продажу наркотиков дают пожизненное. И здесь, где крутятся сотни миллиардов долларов, граждане вышли драться за свои права.

      Массовые протесты, зажигательная смесь, драки с полицией, булыжники, луки. 21-й век.

      Протесты возникли из-за, казалось бы, ерунды. Власти Гонконга подготовили законопроект о скрывающихся от правосудия правонарушителях и взаимной правовой помощи по уголовным делам, который бы позволил выдавать подозреваемых, находящихся в Гонконге. Гонконгскому обществу показалось, что это проблема гораздо более широкая – проблема того, что приезжие в Гонконг будут чувствовать себя небезопасно. Что вместо своего правосудия, построенного на британском праве, людей будут выдавать в Китай, где правосудие подчинено государству и не является независимым.

      Полиция попробовала разогнать первые протесты, и тут, как мы понимаем, протесты стали массовыми – большинство вышло в защиту протестующих.

      По сути, гонконгцы не желают попадать под китайский контроль, не желают, чтобы им блокировали интернет, не желают, чтобы их ограничивали в высказываниях, не желают, чтобы власти имели право избивать и задерживать неугодных. Общий язык, общая религия, но в Гонконге живут китайцы, которые успели осознать свободу как главную базовую ценность.

      И протесты здесь организованы на высоком уровне – согласно уровню гражданского общества, экономики и университетов. Средства индивидуальной защиты, цифровая радиосвязь, медицинское обеспечение. Да, их могут снести, да, это теперь территория Китая, да, к ним не придут на помощь из-за рубежа, и не будет раздавать печеньки никакой посол. Гонконгцы сражаются, понимая, что им не свергнуть центральное правительство. Они сражаются за себя.

      Рабам, которые молятся на Путина и хотят сдаться ему в плен, это, конечно, не понять.

      Свобода – это самый дорогой бизнес-актив. Доспехи свободы всегда тяжелей рабского ошейника.

      Актуально: Протестующие в Гонконге забаррикадировались в университете и продолжают сопротивление

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Євромайдан Новини політики Публікації Протести у Гонконгу Російська пропаганда
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