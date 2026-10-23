"Побажав мудрості": проти нардепа-втікача Дмитрука відкрили справу за привітання Путіна
В Україні розпочали кримінальне провадження щодо нардепа-втікача Артема Дмитрука. Приводом стали його публічні привітання російського диктатора Володимира Путіна з днем народження.
Офіс генпрокурора повідомив виданню LIGA.net, що відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Що відомо про провадження проти Дмитрука?
Справу кваліфікували за статтею про можливе виправдовування збройної агресії Росії проти України.
Підставою для реакції правоохоронців стали публічні заяви від 7 жовтня. Тоді Дмитрук назвав очільника Кремля "керівником країни, від якої залежить життя України".
Крім того, нардеп-втікач побажав йому мудрості та відповідальності в ухваленні рішень.
Хто такий Артем Дмитрук?
Артем Дмитрук народився 28 червня 1993 року в Козятині на Вінниччині. Він закінчив юридичний коледж Одеської юридичної академії, а до політики займався спортом, керував клубом і володів фітнес-центрами. Дмитрук має звання майстра спорту міжнародного класу з паверліфтингу, був призером міжнародних змагань і чемпіоном України з кросфіту.
У 2019 році його обрали народним депутатом від партії "Слуга народу" на Одещині. У листопаді 2021 року політика виключили з політсили. Дмитрук відомий підтримкою УПЦ Московського патріархату, виступами проти вакцинації під час пандемії COVID-19 та заявами, які поширювали проросійські наративи. Він також критикував операцію ЗСУ в Курській області та порівнював українських військових із німецькими фашистами.
Депутат неодноразово опинявся в центрі скандалів. У 2022 році він зірвав засідання земельної комісії Одеської міськради, а в жовтні 2023-го разом з Олександром Куницьким побився з військовим у Києві. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
25 серпня 2024 року стало відомо, що Дмитрук виїхав з України, попередньо незаконно перетнувши кордон із Молдовою, звідки вилетів до Італії. ДБР розпочало розслідування щодо обставин його виїзду та можливих помічників. Того ж дня Офіс генпрокурора повідомив нардепу про підозру у нападах на правоохоронця та військового, спробі викрадення зброї, завданні тілесних ушкоджень і хуліганстві.