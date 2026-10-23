"Побажав мудрості": проти нардепа-втікача Дмитрука відкрили справу за привітання Путіна

Артем Дмитрук народився 28 червня 1993 року в Козятині на Вінниччині. Він закінчив юридичний коледж Одеської юридичної академії, а до політики займався спортом, керував клубом і володів фітнес-центрами. Дмитрук має звання майстра спорту міжнародного класу з паверліфтингу, був призером міжнародних змагань і чемпіоном України з кросфіту.

У 2019 році його обрали народним депутатом від партії "Слуга народу" на Одещині. У листопаді 2021 року політика виключили з політсили. Дмитрук відомий підтримкою УПЦ Московського патріархату, виступами проти вакцинації під час пандемії COVID-19 та заявами, які поширювали проросійські наративи. Він також критикував операцію ЗСУ в Курській області та порівнював українських військових із німецькими фашистами.

Депутат неодноразово опинявся в центрі скандалів. У 2022 році він зірвав засідання земельної комісії Одеської міськради, а в жовтні 2023-го разом з Олександром Куницьким побився з військовим у Києві. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

25 серпня 2024 року стало відомо, що Дмитрук виїхав з України, попередньо незаконно перетнувши кордон із Молдовою, звідки вилетів до Італії. ДБР розпочало розслідування щодо обставин його виїзду та можливих помічників. Того ж дня Офіс генпрокурора повідомив нардепу про підозру у нападах на правоохоронця та військового, спробі викрадення зброї, завданні тілесних ушкоджень і хуліганстві.