"Проти народу не воюють": окупанти везли на Київщину цинічні пропагандистські листівки

Російські окупаційні війська збиралися розповсюджувати серед цивільного населення листівки-нагадайки про те, що "спецоперація" Путіна нібито не спрямована на знищення українців. Скоріш за все, листівки мали б розклеювати та роздавати у випадку швидкого захоплення Києва, однак до столиці "листоноші" не доїхали.

Розповсюдження подібної типографічної продукції, як зазначили джерела 24 каналу у розвідці, мало б підкреслити образ російського "солдата-визвільника". Втім, у російському генштабі взагалі не розуміли, що ставлення до окупантів буде зовсім не гостинним.

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Однак у Кремлі планували бліцкриг та легку прогулянку, тому й навіть привезли з собою поліцейський спецназ зі щитами та кийками.

"Листоноші" померли, але послання доставили

Судячи з фотографії пропагандистської листівки, окупанти збиралися поширювати серед українців фейкові наративи про те, що "Росія воює з владою України".

Крім того, загарбники-терористи у своїй продукції закликали цивільне населення зберігати спокій та "гарантували" всім мир та безпеку.

На що розраховували путінські бойовики, зрозуміти просто неможливо, оскільки навіть до війни до Росії в Україні ставилися здебільшого погано. Однак після початку віроломного нападу та бомбардування мирних міст толерантність до агресора стала взагалі нульовою.

Знайшли продукцію інформаційно-психологічного впливу військ Росії бійці ЗСУ в одній з підбитих машин окупанта. Захисники України знищили невелику колону загарбників біля села Северинівка неподалік від Бучі.



Послання отримали. Гумор оцінили. Однак гінці більше нічого доставляти не зможуть. Тепер відправляти треба їх самих. Додому, у цинку,

– розповіли 24 каналу у розвідці.



Росіяни доставили листівки до адресатів у досить незвичний спосіб / Фото джерел 24 каналу

Окупанти зазнають величезних втрат

За офіційними даними, втрати армії загарбника оцінюють у понад 11 тисяч особового складу. Однак ексміністр оборони Андрій Загороднюк та чимала кількість експертів стверджують, що загалом за увесь час війни Росія втратила понад 40 тисяч осіб. До цієї суми, окрім безпосередньо підтверджених знищених окупантів входять ще поранені, дезертири та ті, хто зник безвісти.

Яку саме кількість безповоротних втрат понесла російська армія, сказати неможливо, оскільки у Кремлі своїх солдатів взагалі не рахують та, здебільшого, навіть не збираються забирати їх тіла з полів України.