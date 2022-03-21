Проти Росії скоро введуть нові санкції, які потрібні Україні, – Кулеба
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Через цинічне вторгнення в Україну на Росію продовжують накладати жорсткі санкції. Наступного тижня проти країни-терористки введуть ще низку обмежень.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український уряд продовжує посилено працювати з представниками інших країн, щоб проти Росії вводили нові санкції.
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Проти Росії скоро введуть нові санкції
Кулеба розповів, що у вихідні було дуже багато внутрішньої роботи в Україні. Відбулася низка урядових нарад для того, щоб налагодити постачання гуманітарної допомоги та розв'язати ті проблеми, які стоять зараз перед українською економікою. Окрім цього, урядовці працюють без жодних пауз і перерв на міжнародному рівні.
Я провів ці 2 дні на телефоні з колегами з різних країн. Говоримо традиційно про підтримку обороноздатності нашої держави, про санкції, тому що не можна зараз зупинятися – потрібні нові санкції. І вони будуть вже незабаром – наступного тижня,
– зазначив міністр.
Кулеба заявив, що наразі намагаються "проштовхнути" саме ті речі, які для України є важливими.
"Вчора я, наприклад, займався так званою вотсап-дипломатією. Розсилав колегам, від яких залежать рішення, конкретний перелік тих санкцій, які потрібні Україні", – додав міністр.
Також окремим напрямком роботи у вихідні було виштовхування з Росії тих іноземних компаній, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти.
Дивіться звернення Дмитра Кулеби: