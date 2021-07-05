Проти Шмигаля відкрили провадження через COVID-фонд, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Дениса Шмигаля. Справа стосується можливої халатності уряду та прем'єр-міністра під час виділення коштів із фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери держуправління.

Провадження відкрили 2 липня під час виконання рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав почати таке розслідування. Про це 5 липня повідомляють "Українські новини", посилаючись на Офіс генпрокурора.

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Рішення суду виконано,

– зазначили у відомстві.

Що цьому передувало

Згідно з рішенням ВАКС, до НАБУ 25 травня надійшла заява, в якій позивач попросив розслідувати можливий злочин глави уряду та його членів за статтею про:

нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням;

службову недбалість.

У заяві мовилося про те, що виділення з фонду боротьби з короанавірусом засобів на інші сфери державного управління, було скоєно всупереч вимогам закону.

НАБУ відмовилося зареєструвати справу

У Національному антикорупційному бюро відмовились зареєструвати кримінальне провадження.

Після цього заявник подав скаргу на НАБУ до суду.

ВАКС 15 червня задовольнив її частково і зобов'язав бюро почати розслідування.

Що відомо про COVID-фонд

У березні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом. Загалом тоді змогли зібрати 66 мільярдів гривень.

Проте, левову частку коштів витрачали не на боротьбу з пандемією, а на будівництво доріг, соціальний захист і культуру.

Станом на 31 грудня 2020 року з COVID-фонду використали 63,7 мільярда гривень з передбачених 72 мільярдів гривень.

У Кабміні обіцяли кожного місяця звітувати про витрати, але його діяльність залишається непрозорою.