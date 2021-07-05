Проти Шмигаля відкрили провадження через COVID-фонд, – ЗМІ

5 липня 2021 , 19:20
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Джерело:

"Українські новини"

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Дениса Шмигаля. Справа стосується можливої халатності уряду та прем'єр-міністра під час виділення коштів із фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери держуправління.

Провадження відкрили 2 липня під час виконання рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав почати таке розслідування. Про це 5 липня повідомляють "Українські новини", посилаючись на Офіс генпрокурора.

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Рішення суду виконано,
– зазначили у відомстві.

Що цьому передувало

Згідно з рішенням ВАКС, до НАБУ 25 травня надійшла заява, в якій позивач попросив розслідувати можливий злочин глави уряду та його членів за статтею про:

  • нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням;
  • службову недбалість.

У заяві мовилося про те, що виділення з фонду боротьби з короанавірусом засобів на інші сфери державного управління, було скоєно всупереч вимогам закону.

НАБУ відмовилося зареєструвати справу

У Національному антикорупційному бюро відмовились зареєструвати кримінальне провадження.

  • Після цього заявник подав скаргу на НАБУ до суду.
  • ВАКС 15 червня задовольнив її частково і зобов'язав бюро почати розслідування.

Що відомо про COVID-фонд

  • У березні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом. Загалом тоді змогли зібрати 66 мільярдів гривень.
  • Проте, левову частку коштів витрачали не на боротьбу з пандемією, а на будівництво доріг, соціальний захист і культуру.
  • Станом на 31 грудня 2020 року з COVID-фонду використали 63,7 мільярда гривень з передбачених 72 мільярдів гривень.
Зверніть увагу! Уряд зобов'язав Держаудитслужбу провести заходи фінконтролю використання коштів COVID-фонду.
  • У Кабміні обіцяли кожного місяця звітувати про витрати, але його діяльність залишається непрозорою.
Автор: Олег Терещенко