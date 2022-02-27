Протиповітряна оборона збила ворожу ракету у селі Гущинці на Вінниччині

На Вінниччині протиповітряна оборона збила ракету ворога. Внаслідок вибуху ніхто не травмувався.

Про це повідомив голова Іванівської територіальної громади Михайло Кулик. Уламки ракети пошкодили дахи 3 будинків та вибили вікна.

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Зауважимо, що ніч на 27 лютого видалася неспокійною у Вінниці. У місті було чутно звуки пострілів. Водночас співробітники поліції та Служби безпеки сформували у Вінницькій області антимародерські групи.

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