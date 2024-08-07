Це буде катастрофою для Путіна: наскільки Росія зацікавлена у війні на Близькому Сході

На тлі загострення протистояння між Іраном та Ізраїлем секретар Радбезу Росії Сєргєй Шойгу прилетів до Тегерану. Його візит імовірно пов'язаний з постачанням російських систем РЕБ та зброї Ірану.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що Росія може бути зацікавлена у розпалювальні війни на Близькому Сході. Проте у разі непередбачуваного для Москви розвитку події, імовірні болючі наслідки для Владіміра Путіна.

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Сценарій повалення режиму є реалістичним

Важко спрогнозувати, чим закінчиться конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Проте якщо ці події для керівництва Тегерану розгортатимуться саме так, як і для Саддама Хусейна його експерименти в Перський затоці – падінням режиму, то це буде катастрофою для Путіна.

Водночас сценарій повалення іранського режиму є доволі реалістичним. Те, що він є нелегітимним, доводять соцопитування та масові протести, які час від часу виникають в Ірані.

В ситуації військової поразки нелегітимного режиму завжди є ризик, що вона переросте у внутрішню революцію і може призвести до повалення чинної влади. Тому іранським аятолам та Путіну потрібно все дуже ретельно прорахувати,

– зауважив політтехнолог.

У разі початку відкритої конфронтації, Ізраїль може завдати потужного удару Ірану, і в ситуації тривалого протистояння він все одно переможе. Хоча він також зазнає значних втрат, тому й не прагне цієї війни. Крім того, Ізраїль може підтримати США – його стратегічний партнер.

Також, за словами політтехнолога, в Ірані все частіше звучать голоси, що, мовляв, чому країна діє в інтересах Путіна, адже підтримуючи агресію Росії проти України, Іран сам собі стріляє в ногу.

Тегеран через зближення з Росією зруйнував перспективи на укладення нової ядерної угоди. Проте вона була дуже важлива для скасування західних санкцій з Ірану, які призвели до деградації економіки країни, а також зростанню протестних настроїв,

– пояснив Аббас Галлямов.

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Зазначимо, що візит Сєргєя Шойгу до Ірану пов'язують ізраїльські ЗМІ з можливим постачанням Тегерану російських систем РЕБ, а також ракет типу "Іскандер".

Водночас США намагаються у дипломатичній способи знизити градус конфронтації між Іраном та Ізраїлем. Проте Джозеф Байден запевнив Єрусалим у військовій підтримці з боку США.