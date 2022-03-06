Противник продовжує наступальну операцію проти України: де ворог кинув найбільше сил

Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів та продовжує наступальну операцію проти України.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях.

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Станом на 6 березня 12:00, попри втрати в особовому складі та техніці, окупанти зосередили основні зусилля на спробі оточення міст:

Київ,

Харків,

Чернігів,

Миколаїв,

на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей.

Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.

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