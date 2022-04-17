Противника зупинили, це останні солдати Росії, – Арестович пояснив, чому ЗСУ не можуть наступати

Українські захисники зупинили атаку окупантів. Однак для того, щоб іти далі в наступ, потрібна зброя.

В російської армії закінчуються останні резерви. Про це в ефірі сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Зараз ми зупинили противника. Наступ, який вони (окупанти – 24 канал) організовують – це останні солдати Росії", – наголосив Арестович.

Україні потрібна зброя

Виникає запитання, чи можуть Збройні Сили України перейти у наступ, щоб звільняти наші міста.

Для цього потрібна не просто зброя, а дуже багато важкої зброї,

– зауважив радник глави ОП.

Він пояснив, що наступ – це набагато складніший спосіб бойових дій, ніж оборона. "Якщо ми підемо в наступ, росіяни будуть в обороні. Ситуація перевернеться – вони будуть у кращих умовах оборонятися, а ми – наступати у дуже складних умовах", – зауважив Арестович.

Захід повинен задовольнити запити України

Для того, щоб мати цю перевагу, потрібно дуже багато важкої зброї. Її, як відзначав президент України Володимир Зеленський, дають – однак не тієї кількості, не тими темпами, не зовсім та номенклатура, яка нам потрібна.

"Якщо Захід хоче, щоб ми перемогли, аби не повторювалась Буча, потрібно задовольнити ті запити, які ми надаємо. Ми з нетерпінням чекаємо збільшення темпів і номенклатури цієї зброї", – додав Арестович.

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