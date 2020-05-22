Протухлий скандал: дві мети "плівок Порошенка"

Обидві мети використовують один аргумент – це пугало "зовнішнього керування" України не Росією.

Нічого нового

Злив плівок Деркача, професійно записаних, певний, чужою службою безпеки та їхньою місцевою агентурою, має дві ясних цілі. Перша – це нова спроба проросійських сил ідеологічно підсилити анти-Майданівський реванш, щоб повернути колесо історії України назад в незабутню для малоросів імперську колею Росії.

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Друга – це ідея використати передвиборчу суперечку в США, щоб підірвати довіру до Байдена та посилити позиції та задобрити Трампа у його коливаннях щодо дружби-ворожечі з Росією.