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Протухлий скандал: дві мети "плівок Порошенка"

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Плівки Порошенка - кому вигідний скандал - Новини України - 24 Канал
"Плівки Порошенка": кому вигідний скандал? / Getty images

Обидві мети використовують один аргумент – це пугало "зовнішнього керування" України не Росією.

Нічого нового

Злив плівок Деркача, професійно записаних, певний, чужою службою безпеки та їхньою місцевою агентурою, має дві ясних цілі. Перша – це нова спроба проросійських сил ідеологічно підсилити анти-Майданівський реванш, щоб повернути колесо історії України назад в незабутню для малоросів імперську колею Росії.

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Друга – це ідея використати передвиборчу суперечку в США, щоб підірвати довіру до Байдена та посилити позиції та задобрити Трампа у його коливаннях щодо дружби-ворожечі з Росією.

Обидві мети використовують один аргумент – це пугало "зовнішнього керування" України не Росією. Дуже настращали наше населення високим рівнем життя та мораллю європейців та американців. Налякали позичками МВФ в обмін на націоналізацію збанкрутілого Приватбанку. Нажахали вимогами боротьби з корумпованою прокуратурою та, особливо, економічними санкціями проти Росії.

Обидві мети – і мерзенні, і протухлі

Мерзенні тому, що деркачі і його проросійські політичні друзі втягують в брудну шпигунську гру всіх нас, всю країну. Послаблюють і розмивають ії образ як країни, яка рішуче орієнтується на європейські цінності. Їм, чужим України, байдуже її минуле та їі європейське майбутнє.

Протухлі тому, що секретні новини плівок відомі вже давно і повністю. Відомо, як і під яким великим тиском громадськості був звільнений корумпований прокурор. Відомо, як під неправомірним політичним тиском президента був призначений новий. Відомо, як представники влади США та ЄС ідейно підтримували і революцію Майдану, і ствворення антикорупційних інституцій.

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Втім, протухлі ще і тому, що "зовнішнє керування" не лише продовжується, а й посилилось за нової влади. Слухняна прокуратура швидко відкрила провадження на попередника. Вона, з короткою політичною пам'яттю, не спромоглась відкрити таку саму справу про "зраду" на нового президента. Дарма. Тепер їм, якщо послідовні, прийдеться братись за Зе, який "зрадив" не на 100%, а набагато більше. Як він чемно казав президенту великої краіни: "Вы абсолютно правы. Не просто на 100%, а на 1000%."

Тухла справа. На 1000% протухлий скандал.

Автор: Євген Бистрицький
Оригінал

Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини політики Вибори в США 2020 Новини США Російська пропаганда Новини України Джозеф Байден Петро Порошенко Публікації
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