Протягом дня Росія запустила по Україні понад 220 БпЛА: майже всі вдалося збити, але є влучання
- Українські сили збили або подавили 220 з 227 російських дронів, запущених протягом дня.
- Зареєстровано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях.
Росія атакує Україну протягом дня. Ворог запускав багато ударних дронів. У Повітряних силах розповіли, скільки безпілотників вдалося збити.
У ПС нагадали, що атака триває. І в повітряному просторі ще є російські БпЛА.
Скільки дронів удалося збити 2 травня?
На 18:00 протиповітряна оборона збила/подавила 220 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.
Втім, зафіксували влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Загалом росіяни запустили 227 дронів. Серед них були реактивні та звичайні "Шахеди", "Гербери", "Італмас" та безпілотники інших типів. Саме "Шахедів" з-поміж інших дронів було близько 135.
Пуски були з Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська на території Росії і Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Таким чином, Повітряні сили підбили підсумки атаки з 08:00 по 19:00. Але вона ще триває.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Де вже були вибухи сьогодні, 2 травня?
Вони лунали в Києві та на Київщині. Мова про роботу ППО.
Також під масованою атакою був Харків. Росіяни били по трьох районах, пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок. Є щонайменше 6 поранених.
Важливо! Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що ворог ставить експерименти над містом. Зокрема, на початку травня там вперше використали нові реактивні БпЛА.
Обстрілів стає більше?
2 травня Володимир Зеленський назвав, скільки БпЛА використала Росія для атак за тиждень. Цифри вражають: мова про 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і кілька ракет. Окупанти посилили інтенсивність ударів, щоб перевантажити українську ППО.