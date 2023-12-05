Чорний листопад російської дипломатії, – Кулеба про результати з ізоляції Росії

З кожним днем Росія стає все більше ізольованою на міжнародній арені. Як зазначив Дмитро Кулеба, над цим наша держава продовжує працювати.

В ефірі телемарафону глава МЗС України підкреслив, що Росія пережила чорний листопад власної дипломатії, передає 24 Канал. Мовиться як про бойкот під час виступу на ОБСЄ, так і виключення країни-агресорки з кількох міжнародних організацій.

Читайте також Дискусія про виключення Росії "вичерпана": до якого рішення дійшли в ОБСЄ

Росія вбиває ОБСЄ, – Кулеба

З початку повномасштабного вторгнення ми наполягаємо, що з Росією ОБСЄ помре, а без Росії – буде жити довго та щасливо, і буде ефективною організацією. На жаль, не всі наші партнери поділяють цю думку і бояться занадто різких кроків,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Водночас він висловив припущення, що ОБСЄ стане на крок ближчою до свого перезавантаження. За його словами, необхідний час. Тож він наголосив, що "Росія вбиває ОБСЄ і робить це не повільно, а доволі швидко".

Це був чорний листопад російської дипломатії і це є результатом дуже системної, планової роботи на всіх рівнях,

– наголосив Кулеба.

Він звернув увагу на спільну заяву країн-учасниць ОБСЄ з нагоди 90-х роковин Голодомору. Відповідну заяву підтримали 43 з 57 країн, а це 75% держав-членів. І кожна з них дала чіткий сигнал про ставлення до країни-агресорки.

Росія втрачає свій вплив

Також Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що Росію не обрали до керівних органів Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО, Організації з заборони хімічної зброї, а суддів країни-агресорки не обрали до Міжнародного Суду ООН. І це вперше в історії з часів Радянського союзу.

Це не просто вперше для Росії відбулося. Це вперше за часів створення цих органів. І це теж потужний сигнал. І ця робота нами буде продовжена,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення заявив, що "земля під ногами агресора має палати не лише в Україні, не лише в інших організаціях, а й скрізь, і в тому числі в міжнародних організаціях". Дмитро Кулеба додав, що ми продовжимо цю роботу.