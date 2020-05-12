Провів 9 днів в ізоляторі: активісту виплатять 90 тисяч гривень за незаконний арешт

Активісту Максиму Корнієнку виплатять компенсацію за незаконний адміністративний арешт. Ще у 2016 році його арештували за законну відеозйомку в залі суду.

Він пробув в ізоляторі 9 днів, поки це рішення не скасувала апеляція. Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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За її словами, Корнієнко отримає 90 тисяч гривень компенсації. Таке рішення напередодні ухвалили судді Харківського апеляційного суду Віктор Яцина, Ірина Бурлака та Олександр Хорошевський.



Премію "Честь тижня" отримала колегія суддів з Харкова

Шиба пояснила, що на початку 2020 року рішенням Фрунзенського районного суду Харкова позов активіста задовольнили частково, але Держказначейство подало апеляцію. Судді першої і апеляційної інстанції зазначили, що вирішити оптимальний розмір компенсації важко.

А тому керувались висновками психолога та Постановою пленуму Верховного суду. В результаті судді вирішили, що пропорційною стражданням активіста буде компенсація в розмірі 90 тисяч гривень,

– зауважила експертка.

Й підкреслила: що це рішення, звісно, ще потрібно виконати. Тож премію "Честь тижня" отримала колегія суддів Харківського апеляційного суду Віктор Яцина, Ірина Бурлака та Олександр Хорошевський за компенсацію моральних збитків активісту за незаконний адміністративний арешт.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться відео "Честь і НЕчесть тижня" за 12 травня 2020: