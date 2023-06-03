Демонстративно завозять вибухівку, аби створити провокацію, – Гуменюк про "Кримський титан"

Росіяни завозять вибухівку на хімічний завод "Кримський титан", що в окупованому Армянську. Розіграш техногенних шантажів – одна з улюблених карток ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони і охорони Півдня Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що такий шантаж трапляється не вперше – росіяни й раніше використовували такі схеми на інших підприємствах, повідомляє 24 Канал.

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Хочуть створити провокацію в Криму

Гуменюк заявила, що ворог раніше використовував подібні схеми шантажу на Каховській ГЕС та Запорізькій АЕС. За її словами, ворог демонстративно завозить вибухівку на "Кримський титан" для того, аби створити прецедент і звинуватити Сили оборони.

Разом з тим, вона підкреслила, що ворог навряд чи "розіграє" таку "карту". Гуменюк вважає, що зараз окупанти використовують цю ситуацію, щоб похизуватися, продемонструвати свою силу та потужності. Також "Кримський титан" можуть використати для провокацій.

Ми розуміємо, що в першу чергу, якщо станеться такий хімічний інцидент, то під ураження потрапляють безпосередньо підрозділи окупаційних військ. Звісно – і прилеглі регіони. Але загроза може бути такою силою, ми вивчаємо всі аспекти, що аж до Туреччини. Тому навряд чи буде розіграно таку страшну карту,

– заявила Гуменюк.

Також вона акцентувала, що такі дії можуть свідчити й про інші аспекти – їх турбує напрямок руху Сил оборони. За словами Гуменюк, росіяни намагаються тиснути на тих напрямках, які вважають для себе загрозливими. Таким чином, вона припускає, що росіяни очікують рух ЗСУ у напрямку Криму.

Що відомо про "Кримський титан" "Кримський титан" – підприємство з виробництва титанової продукції, потужності якого знаходяться в Армянську (АР Крим). Це найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім діоксиду пігментного титану, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос. У 2018 році окупанти провокували подібну катастрофу на території заводу – тоді повідомили про викид "невідомої речовини", через що у деяких населених пунктах Херсонщини оголосили евакуацію.

Джерело: Вікіпедія

Постраждати можуть 7 областей, Крим та навіть Туреччина

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни готують провокацію на хімічному заводі "Кримський титан". Він попередив, що ймовірний вибух на підприємстві призведе до страшних наслідків.

За попередніми оцінками, викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама Росія.

Прокудін підкреслив, що росіяни мають на меті такими діями звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. Окрім того, такими діями ворог намагається здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту.