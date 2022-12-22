"Вони щось готують": на кордоні Польщі з Білоруссю почастішали провокації з тілами мігрантів

На кордоні Польщі з Білоруссю почастішали провокації з тілами загиблих мігрантів. Втім, у Варшаві попередили про нову небезпеку.

Так, Білорусь знову заявила про виявлення тіла мігранта біля кордону з Польщею. У Варшаві спростували їхню провокацію.

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На кордоні Польщі з Білоруссю почастішали провокації

Так, білоруські прикордонники повідомляли, що тіло знайшли біля збудованого Польщею паркану на кордоні. За їхніми словами, серед речей загиблого знайшли нібито наказ про депортацію з Польщі від 19 грудня цього року.

Однак, польські прикордонники назвали це провокацією, яка спрямована на звинувачення польської сторони. Вони зазначили, що завдяки наявному електронному загородженню постійно моніторять ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Місце, де було помічено пересування людей з білоруської сторони, також спостерігали за допомогою тепловізора. Як повідомили у прикордонній службі, близько першої ночі під час перевірки цього місця осіб не виявлено,

– заявили у прикордонній службі Польщі.

Згодом польські прикордонники розповіли, що на дорозі за кілька метрів від шлагбаума з білоруського боку з’явилися білоруські служби, які почали фотографувати місце. 21 грудня вони оприлюднили інформацію про нібито передавання польськими службами трупа до Білорусі, хоча на записах видно, що на підготовку провокації у них пішло кілька годин.

"Зрозуміло, що білоруські служби щось готують. Вони з’являються тут ще кілька разів. Патрулі з посту завжди направляються на сигналізовані місця, щоб перевірити, чи немає спроби незаконного перетину кордону", – повідомила речниця Підляського відділення прикордонної охорони Польщі Катажина Зданович.

Нині на Підляшші до кінця року діє заборона на наближення до польсько-білоруського кордону на відстань менш ніж 200 метрів.

Нагадаємо, що росіяни знову готують чергову провокацію. Вони планують обстріляти територію Білорусі. Після цього загарбники хочуть звинуватити в обстрілі Збройні Сили України.