Провокації на Борщагівці були підготовлені, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував провокації на Борщагівці. Він вважає, що ця історія була заздалегідь підготовлена, і закликав правоохоронців з'ясувати всі обставини інциденту.

Про це глава держави заявив, коментуючи події на Борщагівці.

Зеленський закликав правоохоронців дати відповіді щодо інциденту

За словами Зеленського, він ознайомився з матеріалами щодо інциденту та звернув увагу на жінку, яка першою почала провокацію. Президент зазначив, що її особу та можливі мотиви могли побачити всі охочі.

Водночас він визнав, що в подібних ситуаціях можуть бути й звичайні люди, які опинилися втягнутими в події.

Президент наголосив, що правоохоронні органи мають встановити, що саме сталося на Борщагівці, та надати суспільству пояснення.

Він додав, що, судячи з побачених матеріалів, події мали ознаки заздалегідь підготовленої акції.

Нагадаємо, інцидент у Петропавлівській Борщагівці стався 2 листопада. Тоді біля будівлі, яку використовували військовослужбовці Національної гвардії України, зібрався натовп людей. Приводом стали повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих у підвалі.