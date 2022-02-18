Провокації не вщухають: окупанти цинічно гатили по захисниках Оріхового

На Донбасі окупанти вкотре застосували зброю, заборонену мінськими угодами на цій ділянці фронту. Вони гатили по захисниках Оріхового.

Ворог гучно зірвав режим тиші, якого дотримувалися там понад 3 місяці. Обстріл розпочався неочікувано, повідомляє 24 канал.

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Якими є наслідки обстрілу

Однак на цьому російські окупаційні війська не зупинилися. Перечекавши кілька годин, вони знову відкрили вогонь, але вже з мінометів.

Було дуже багато приходів. Ми навіть збилися з рахунку. 20 точно. Вони вибухали. Між вибухами були різні часові інтервали, але все одно вони насипалися й насипалися,

– розповіла бойова медикиня Олександра.

Під час обстрілу військовослужбовиця була змушена залягти в окопі, адже не встигла добігти до укриття. Вона розповіла, що найбільше у цей час хвилювалася за побратимів, яким могла знадобитися її допомога.



Медикиня Олександра була змушена залягти в окопі / Скриншот з відео 24 каналу

На щастя, внаслідок обстрілу окупантів жертв та поранених не було. На ранок вони продовжили провокації. Щоправда, вже іншим калібром.

"Була стрільба зі стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемету. Орієнтовно зранку, приблизно о 10:00", – розповів військовослужбовець Назар.

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Бойовики не припиняють провокації

Крім того, зранку 17 лютого бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Снаряд поцілив просто в будівлю, де на той час перебували 8 дітей та приблизно 20 працівників.

Серед дітей ніхто не постраждав. Однак 3 виховательки потрапили в лікарню з різного ступеню контузіями.

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Потужного удару окупанти завдали й по Врубівці. Під час обстрілу вони пошкодили місцеву школу. На той час там перебували 30 дітей та 14 вчителів.