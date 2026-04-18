Росія пригрозила країнам НАТО через Україну: що не так із закидами Кремля
- Росія намагається змусити країни НАТО скоротити допомогу Україні, поширюючи неправдиву інформацію про використання українських дронів через їхню територію.
- Експерт Світан вважає, що це є частиною російської інформаційної кампанії, і рекомендує партнерам створити ефективну систему ППО для захисту від можливих провокацій.
Росія свідомо розкручує наратив про нібито польоти українських дронів через країни НАТО для того, щоб змусити північноєвропейських партнерів скоротити допомогу для України. До того ж Україні географічно немає жодного сенсу бити про Росії через територію союзників.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіяни цілком здатні відновити збитий український дрон і запустити його в бік Фінляндії.
Дивіться також: Може навіть провести мобілізацію: військовий розкрив, як Росія може атакувати Європу цієї весни
Наскільки небезпечні провокації з дронами для НАТО?
За словами експерта, Україні не вигідно бити по Росії через територію НАТО, бо географія і логіка бойових завдань робить такі маршрути довгими та неефективними. Оптимальні траєкторії йдуть напряму з українських позицій, а не в обхід через країни Балтії та Скандинавію.
Росія просуває це ІПСО з однією метою – змусити партнерів припинити допомогу України. Король Швеції щойно прилетів – і, ймовірно, привіз щось серйозне. Саме тому Росія тисне на Норвегію, Швецію, Фінляндію та країни Балтії, які виділяють на допомогу значну частину своїх бюджетів,
– сказав Світан.
Путін прагне, щоб вся техніка та боєприпаси залишилися на місці. Як-от Фінляндія розгортає сотні гаубиць вздовж кордону замість того, щоб передати їх Україні. Паралельно Росія готує провокації: у неї є сотні захоплених українських дронів, які можна перепрограмувати та запустити на територію НАТО, щоб звинуватити Київ.
"Технічно запустити такий дрон це питання 2 – 3 днів. Формально це нібито український дрон, проте керувати ним буде російський оператор з території Росії. Тому партнерам треба створити щільну бар’єрну ППО і збивати все, що залітає – не витрачаючи час на з’ясування", – наголосив Світан.
Зверніть увагу! Спікерка Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що заяви секретаря Ради безпеки РФ Шойгу про застосування права на самооборону проти країн Балтії та Фінляндії, є частиною російської дезінформації. За словами ЄС, росіяни не надали жодних доказів на підтвердження своїх тверджень.
Що ще відомо про російську пропаганду в Європі?
- Росія оприлюднила перелік європейських компаній, які, за її заявами, нібито залучені до виробництва ударних безпілотників для України. У ЄС у відповідь заявили, що продовжать підтримувати Україну.
- Міноборони Росії звинуватило європейські країни в намірах наростити постачання безпілотників Україні, заявивши, що це нібито призводить до "ескалації" на європейському континенті.
- У Брюсселі також наголосили, що Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія офіційно заперечили будь-яку причетність до атак на території Росії.