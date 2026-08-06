"Хочуть використати українські дрони": розвідка Литви розкрила підступний план Кремля

Литва отримала дані про нові гібридні сценарії Росії в Балтійському регіоні. За попередньою оцінкою, Москва може спробувати прикрити можливі удари по критичній інфраструктурі українськими безпілотниками, щоб ускладнити встановлення справжнього джерела атаки.

Про це пише LRT.

Що розповіли у розвідці про плани Кремля?

У Вільнюсі кажуть, що йдеться не про абстрактні припущення, а про цілком реальну загрозу для країн східного флангу НАТО. Саме тому в Литві вже публічно підтвердили: союзники відстежують ситуацію і готуються до можливих провокацій.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що відомство має дані про підготовку Росією "нетрадиційних кінетичних атак" проти об'єктів критичної інфраструктури в Балтії. За його словами, росіяни можуть використати для цього безпілотники українського виробництва, однак наразі немає точних даних про конкретні цілі чи терміни.

Суть такого плану, як пояснюють у розвідці, полягає в тому, щоб створити плутанину навколо походження атаки. Якщо для провокації використають захоплені або відремонтовані українські дрони, Кремль зможе спробувати перекласти провину на іншу сторону й заперечити свою причетність до ударів по суверенних територіях країн НАТО.

Що відомо про підготовку таких провокацій?

Раніше на подібну схему звертав увагу й радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він наголошував, що російська армія збирає вцілілі українські дрони, які сіли через роботу засобів радіоелектронної боротьби або технічні несправності, ремонтує їх і може готувати для майбутніх провокацій.

Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були та будуть "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах? Дуже важливо, щоб світова спільнота усе це розуміла,

– наголошував він.

Подібні застереження лунали й раніше. У липні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попереджав про високий рівень загрози та можливість використання перехоплених українських дронів для дестабілізації в країнах НАТО.