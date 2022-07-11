Україна отримала "першу "пташку" зі США для "Армії дронів": на неї збирали усією країною

У межах проєкту "Армія дронів" наша держава вже отримала перший безпілотник зі США. Закупили його за благодійні внески українців.

ЗСУ будуть краще бачити ворога, – Федоров

Радісну новину повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також опублікував фото коробки, у якій лежить нова "пташка".

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Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів. Дякую всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок,

– наголосив міністр.

Він закликав українців задонатити гроші на "Армію дронів". Це можна зробити – за посиланням.

Що відомо про "Армію дронів"

Цей проєкт ініціювали Генштаб, ЗСУ та Мінцифри. Він передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт, оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. На сайті UNITED24 наголосили, що "Армія дронів" допоможе нашим захисникам стежити за всією лінією фронту.

Усі небайдужі українці можуть переказати гроші на рахунок Міністерства оборони через UNITED24 або ж віддати свій дрон.

У межах проєкту планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати від 2 до 24 годин, до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Головне — їх важко помітити, а отже важко збити. Ці дрони допоможуть постійно моніторити лінію фронту і виявляти позиції агресора. Також ми купуємо простіші дрони. Їх потрібні тисячі. Вони не літають так довго і так далеко, але теж можуть виконувати важливі функції,

– мовиться у повідомленні.

Лише за тиждень українці задонатили на "Армію дронів" 400 мільйонів гривень.

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