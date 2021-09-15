В останній дозволений день: проєкт Держбюджету-2022 передали у Раду

Український уряд затвердив проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Його вже передали на розгляд парламенту.

Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив головні показники документа. Найбільше планують спрямувати на медичну галузь – 4,5%.

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Основне про Держбюджет на 2022 рік

Очільник Кабміну назвав пріоритети, закладені у проєкті. Мовиться про фінансування обороноздатності держави, розвитку медичної сфери, освіти, інфраструктури, а також низки соціальних програм.

Зростуть зарплати для медичних працівників, а також збільшаться стипендії для студентів навчальних закладів. Крім цього, передбачене фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Уряд направив проєкт до Верховної Ради в останній дозволений Бюджетним кодексом день – 15 вересня.

В уряді розраховують, що дефіцит Держбюджету у 2022 році знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП й становитиме 188 мільярдів гривень.

Які цифри закладені у бюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу

Що цьому передувало