Показники дезертирства в елітних підрозділах Росії вражають: скільки там СЗЧ і дезертирів

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в підрозділах повітряно-десантних військ Росії зафіксовано понад 6 тисяч випадків дезертирства та самовільного залишення частин. Із них більше 3 тисяч військових уже спіймали і покарали.

Усі інші досі перебувають у розшуку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані проєкту "Хочу жити" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створеного за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

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Яка ситуація у ПДВ Росії

У "Хочу жити" наголошують – не можна з упевненістю стверджувати, що всі військовослужбовці Росії з опублікованих списків дезертували або залишили частину. Деякі з них могли бути ліквідовані власними командирами чи співслужбовцями, що є поширеною практикою в російській армії.

Крім того, списки неповні, оскільки містять лише тих, кого офіційно оголосили в розшук. Найчастіше командири намагаються самостійно повернути військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Отже, за період з лютого 2022 року по грудень 2024 року в ПДВ ворога зафіксовано 6445 випадків дезертирства або СЗЧ – 3713 осіб спіймано і покарано, а 2732 все ще в розшуку.

Чи багато це? Станом на 2016 рік чисельність усіх підрозділів ПДВ ЗС Росії становила близько 45 тисяч осіб. Незважаючи на ймовірне збільшення чисельності в останні роки, такі показники дезертирства в елітних підрозділах вражають,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що у списках дезертирів і СЗЧ фігурують також військовослужбовці із небойових підрозділів повітряно-десантних військ Росії.

Лідери за кількістю дезертирів і СЗЧ

У "Хочу жити" назвали лідерів серед елітних підрозділів окупаційної армії за кількістю дезертирів і СЗЧ.

7-ма дивізія "червонопрапорна, орденів Суворова і Кутузова"

Щонайменше 1369 осіб намагалися втекти або були "обнулені". З них 949 військових знайдено, проте їхня доля проєктові невідома.

76-та десантно-штурмова дивізія, також "червонопрапорна"

Цей підрозділ брав участь в окупації Криму у 2014 році та у вторгненні на Луганщину. У 2022 році його військові вчинили різанину в Бучі. За час війни 1259 військовослужбовців цього підрозділу дезертували або залишили частини, із них 530 досі перебувають у розшуку.

104-та дивізія, не "червонопрапорна"

Підрозділ брав участь у вторгненні в Україну у 2014 році, коли двоє його військовослужбовців потрапили в полон. Під час повномасштабного вторгнення дезертували або залишили частини 1084 військових, з яких 463 в розшуку.

У "Хочу жити" зазначають, що для російських солдатів єдиний гарантований спосіб вижити та повернутися додому без поранень – це звернутися в проєкт.

До слова, раніше 24 Канал писав про перехоплену українськими розвідниками розмову. Росіянка розповіла про суїцид військовослужбовця Дімки, що служив на Камчатці. Він наклав на себе руки після наказу йти на війну проти України.

Самогубств побільшало і в бригадах російського угруповання "Дніпро" на окупованій частині Херсонської області – 126 ОБрБО, 205 ОМСБр, 70 МСД і 61 ОБрМП. Причиною суїцидів стають командири.