Глава української розвідки розповів, що Україна має інтерес у тюркському геополітичному проєкті "Великий Туран". Він не навів деталі, проте обґрунтував мету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника ГУР.

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Що сказав Буданов про проєкт "Великий Туран"?

Геополітичний проєкт "Великий Туран", за словами Буданова, – давня мрія багатьох. Мова про країни Центральної Азії (Середньої Азії) і не тільки.

Якщо там не буде українського інтересу, ми втратимо зв'язки з цим регіоном. Маємо всюди мати інтерес, де хочемо в подальшому хоч якусь співпрацю – політичну, економічну, фінансову, наукову, військову. Якщо нас нема десь, то ці ринки для нас закриті, це проста правда,

– висловився очільник ГУР.

У продовження розмови Буданов сказав, що хоче бачити Україну величною та великою державою.

"А щоб мати велич, ти мусиш розширювати свій вплив. Або будуть розширювати свій вплив інші на вас", – констатував він.

Що таке Великий Туран і які країни в нього входять?

Туран – давня перська назва Середньої Азії. У Вікіпедії указано, що ця назва походить від імені давньоперського легендарного героя Тура. Туран – іранський термін для позначення краю на північний схід від Ірану. Втім, є політичний термін "туранізм", що означає об'єднання всіх урало-алтайських племен. Спершу ця ідея виникла на теренах Росії перед 1905 роком, потім поширилася на Туреччину. Представники цього руху діяли і в Угорщині, а також в СРСР.

Цікаво, що назва опери Пуччіні "Турандот" перекладається з перської як "Донька Турана". У 1995 році Казахстан і Алжир створили фільм "Поклик предків. Великий Туран".

2022 року в Самарканді відбувся перший саміт Організації тюркських держав – об'єднання, яке пов'язують із реалізацією ідеї створення "Великого Турану" на чолі з Туреччиною. Та, як пише ЗМІ "Азія-плюс", перше об'єднання тюркських держав відбулося ще 1992 року в Анкарі.

На німецькій карті 1850 року Туран географічно охоплює території сучасних Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану та північні провінції Афганістану та Пакистану.



Карта Ірану і Турану, 1850-ті / Stieler, Вікіпедія

Але карта "Великого Турану", яку Ердогану подарував лідер партії націоналістичного руху Девлет Бахчелі, значно більша.



Карта "тюркського світу" / MHP_Bilgi / Twitter

Тюркськими там позначені Туреччина, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан та Киргизстан, які брали участь у саміті ОТД, Туркменістан, який є спостерігачем у цій організації, а також Таджикистан і низка територій зі складу Росії. Це Якутія, Бурятія, Іркутська область, Алтай, Хакасія, Тива, Омська область, Новосибірська область, Курганська область, Челябінська область, Оренбурзька область, Самарська область, Саратівська область, Ульянівська область, Пензенська область, Астраханська область, Башкирія, Татарстан, Дагестан.

Балкани та Близький Схід також частково вважають сферою впливу.

Туреччина запевняє, що не збирається приєднувати чиїсь території, але в Росії побоюються пантюркізму. Мовляв, Захід хоче посварити Казахстан з Росією, Китаєм та Іраном. І загалом, "план з ліквідації Асада затвердив особисто Ердоган, і він піде далі". Там бояться, що ідея Великого Турану може розвалити Росію. Бо, імовірно, протиставляє тюркський світ "російському".