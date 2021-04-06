Проєкту підозри Медведчуку досі немає, – Венедіктова

Ірина Венедіктова заявила, що всі кримінальні провадження, в яких фігурує прізвище народного депутата Віктора Медведчука, доведуть до логічного завершення. Наразі проєктів підозр немає, однак за наявності підстав їх підготують.

За словами очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової, є багато проваджень, у яких фігурує прізвище лідера громадського руху "Український вибір – Право народу" Віктора Медведчука.

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Венедіктова про справи Медведчука

Своє логічне продовження і завершення (провадження щодо Медведчука – 24 канал) вони знайдуть. Наразі матеріали, які були б проєктами підозр, мені не подавали,

– зазначила Венедіктова.

За її словами, слідство активно працює в різних напрямах:

щодо мережі автозаправок;

щодо фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із Росії поза митним контролем;

щодо ухилення від сплати податків;

щодо діяльності "Українського вибору", де 3 учасникам громадського руху вже повідомили про підозру у сприянні окупації Крим.

Глава Офісу генпрокурора додала, що спершу слідство збере матеріали, після цього оцінять їхню якість та обґрунтованість, вже тоді ставитимуть питання щодо проєкту підозри.

Санкції та справи проти Медведчука і Козака

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. За інформацією СБУ, вони можуть бути причетні до фінансування тероризму.

Цьому передувало накладення санкцій і на Козака та його 3 телеканали, які відомі своєю проросійською позицією.

Також РНБО ввела санкції проти дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Їй разом з Оксаною Марченко, належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області, який, ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР".

А 3 квітня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу