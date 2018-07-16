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Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка

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Проїзд у Києві подорожчав з 14 липня
Проїзд у Києві подорожчав з 14 липня / 24 канал

Проїзд у Києві 14 липня подорожчав. Тепер за разову поїздку в будь-якому виді транспорту доведеться заплатити 8 гривень. 24 канал проаналізував, наскільки справедливою є ця сума порівняно з іншими європейськими містами.

Для порівняння ми взяли ціни на разову поїздку в громадському транспорті у столицях Європи, на місячний проїзний квиток, а також середню зарплату в цих містах. Одразу зауважимо, що ключовою цифрою тут є не ціна квитка, а відсоток від місячної зарплати, який людина витрачає на проїзд протягом місяця. Але про це пізніше. Усі суми для зручності підрахунків ми перевели в євро. Дані взяті з Євростату, Держстату, а також бази даних Numbeo.

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Якщо бездумно порівнювати просто ціни, Київ опиниться у списку міст із найдешевшим громадським транспортом. Разова поїздка тут коштує 0,26 євро, абонемент на місяць – 22 євро. В першому випадку столиця України входить у ТОП-5, в другому – у ТОП-10 найдешевших міст.

Поряд з Києвом за "дешевизною" проїзду опинилися Кишинів (Молдова), Баку (Азербайджан), Тбілісі (Грузія), Мінськ (Білорусь), Бухарест (Румунія), Тирана (Албанія), Москва (Росія), Анкара (Туреччина), Загреб (Хорватія).

Вартість громадського транспорту в столицях Європи

У Києві порівняно з іншими столицями проїзд дешевий, але для місцевих жителів – зовсім не доступний

Середні ціни на разову поїздку (1-2 євро) – у таких столицях, як Вільнюс (Литва), Варшава (Польща), Будапешт (Угорщина), Рига (Латвія), Мадрид (Іспанія), Париж (Франція) тощо.

Ціни на проїзд в Європі

У популярних туристичних столицях Європи проїзд коштує 1-2 євро

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І врешті найвищі ціни на проїзд – від 2 до 3,70 євро – в Талліні (Естонія), Брюсселі (Бельгія), Стокгольмі (Швеція), Осло (Норвегія) та ще в десятку європейських столиць.

Столиці з найдорожчим громадським транспортом

Найдорожчий проїзд – у північних країнах

Та якщо взяти розмір середньої зарплати, яку отримують жителі кожного із цих міст, ситуація стає прямо протилежною. Так, столиці із найнижчими цінами на проїзд виявились ще й столицями із ще меншими зарплатами. Тож ті самі Київ, Анкара, Белград, Софія, Москва опинилися в ТОПі міст, де жителі витрачають на дорогу найбільше – від 4 до 6% від зарплати. Винятком є лише Лондон і Рига – і ціни високі, і відсоток немалий.

Попри "дешевизну" квитка жителі Києва витрачають на проїзд чи не найбільше в Європі

А от найменше на дорогу витрачають жителі Люксембурга, Копенгагена, Відня і Берна – не більше ніж 1,3% від місячних доходів. Хоча ціни на проїзд там одні з найвищих у Європі, втім і зарплати достойні.

Читайте також: Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах

Теги: Новини України Публікації Гроші Новини Києва Інфографіка метро Транспорт
Джерело: 24 канал
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