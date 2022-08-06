Рідні захисників "Азовсталі" провели мовчазну акцію в центрі Львова: потужні фото і відео

Десятки дружин і рідних оборонців "Азовсталі" 5 серпня провели акцію протесту у Львові. Вони звернулися до світу й закликали визнати, що росія є країною-терористкою.

Окрім цього, звернулися до міжнародних організацій, які закликали долучитися до перемовин щодо обміну полоненими. Про це повідомляє 24 канал. Схожу акцію провели днем раніше у Києві.

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Як пройшла акція в центрі Львова

Частина акції в центрі Льова, була мовчазною. Рідні наших захисників, які перебувають у полоні, написали на землі водою #SaveAZOV. Вони стояли мовчки із плакатами, на яких, зокрема, згадали й вбивство полонених в Оленівці.

Мовчазна акція рідних захисників "Азовсталі": дивіться відео

Також актори театру імені Лесі України там провели перформанс, під час якого люди у військовій формі стояли в залізній клітці. Чоловік із болгаркою розрізав арматури, що символізувало звільнення, яке неодмінно має відбутися. Під час цього люди вигукували заклики звільнити кожного, кого поневолила росія. Адже в списках на обмін є не тільки воїни, а й медики, яких за законами війни взагалі не можна утримувати в полоні.

Перформанс на акції рідних захисників "Азовсталі": дивіться відео

Учасники акції закликали звільнити полонених "Азовсталі": дивіться відео

Щодо міжнародних організацій, то передусім зверталися до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх закликали долучитися до перемовин щодо обміну, адже саме вони давали "гарантії безпеки" під час добровільного виходу захисників металургійного заводу в Маріуполі. Всіх українців попросили долучатися до таких заходів, адже в цей час особливо важливо не мовчати.

Акція рідних захисників "Азовсталі" у Львові 5 серпня / Фото 24 каналу

Невдовзі дружини та рідні оборонців Маріуполя, а також інші учасники акції пішли до пам'ятника Шевченка на проспекті Свободи.

Учасники акції 5 серпня заспівали гімн України: дивіться відео

Забіг у Києві

Зауважимо, що цього ж дня у Києві відбувся масштабний забіг. Його мета така ж, як і в акції у Львові, – привернути увагу світу до теми полонених у росії. Перед стартом забігу учасники розгорнули плакати на підтримку полку Дениса Прокопенка та із осудом дій країни-терористки росії.



Забіг у Києві на підтримку українських полонених / Фото "Суспільного"

Участь в акції була безкоштовною, відбулася вона на Трухановому острові.

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