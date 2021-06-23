Прозора сплата податків: за 4 місяці компанія WOG сплатила понад 3,8 мільярдів гривень податків

Мережа АЗК WOG виступає за прозорість щодо сплати податків та підтримує ініціативу їх оприлюднення. Так, компанія звітує, що за період з січня по квітень 2021 включно сплатила до бюджетів різних рівнів понад 3,8 млрд грн.

В дану суму входять податки сплачені при розмитненні нафтопродуктів та придбанні нафтопродуктів на внутрішньому ринку, податки на заробітну плату працівників, ПДВ від роздрібного обороту, податок на прибуток, ліцензійні платежі та інші обов’язкові види платежів до бюджетів різних рівнів.

WOG – прозора компанія, яка веде бізнес, відповідно до законодавства України. Як один з лідерів автозаправних мереж країни та великий платник податків, вважаємо позитивною практику оприлюднювати інформацію щодо їх сплати. Закликаємо й інші бізнеси доєднуватися до ініціативи. Переконані, що така процедура стане корисною як для бізнесу, так і для держави загалом,

– розповіла Олена Осипчук, директорка з комунікацій WOG.