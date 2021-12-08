Як держава купує електроенергію в онлайн-магазині

Вже місяць у Prozorro Market, який працює за принципом онлайн-магазину для держави, можна придбати електроенергію. Причому процес купівлі такий же простий, як ми звикли у звичайному житті. Тобто представник держави просто вибирає того постачальника, чий товар підходить за ціною. У чому вигода для бізнесу та як почати продавати державі?

Зазвичай, державні закупівлі асоціюються з безліччю вимог до компанії, яка планує брати в них участь. Але якщо говорити про тендери з бюджетом у мільйони гривень, то вони дійсно можуть бути виправдані. Адже ризики, які понесе держава, помилившись у виборі партнера для постачання товарів — досить суттєві.

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Однак чи завжди потрібно витрачати так багато часу на участь у держторгах? Насправді — ні, тому що є альтернатива.

Prozorro Market

Держава зацікавлена у тому аби в максимально короткі терміни придбати той чи інший товар, оскільки необхідно забезпечувати потреби конкретної організації вчасно. Тож законодавством у сфері публічних закупівель передбачена можливість купувати товари, бюджет яких не перевищує 200 тисяч гривень швидко та просто.

Для цього створений електронний каталог Prozorro Market. В каталозі представлені різноманітні товари широко вжитку — починаючи від продуктів харчування і закінчуючи будівельними матеріалами. Оскільки держава купує все, то асортимент постійно розширюються та додаються нові категорії. І тепер там можна купити електроенергію.

Звісно, що для бізнесу, який працює в цьому сегменті ринку, відкривається новий канал збуту. Адже комунальні послуги купують всі державні установи, а тепер ще й за простими правилами. За цей час в каталозі вже оголошено закупівель більше ніж на 15,5 мільйона гривень. І це тільки початок закупівельного сезону електроенергії. Зазвичай пік його припадає на кінець поточного року та на початок наступного.

Як почати продавати електроенергію державі в Prozorro Market

Наразі Київська область лідирує за сумою оголошених закупівель — трохи більше 3 мільйонів гривень. В Дніпропетровській та Харківській областях сума становить по 1,5 мільйона гривень, дещо менше в Чернігівській області — 1,2 мільйона гривень. Замикає п'ятірку лідерів Херсонська область, де замовники оголосили закупівель електроенергії на 1,1 мільйона гривень.

Перший крок — необхідно отримати доступ до каталогу, пройшовши кваліфікацію. На цьому етапі надається невеликий перелік документів, що підтверджує досвід роботи компанії.

Наступний етап — додати свій товар. На сьогодні в каталозі є можливість продавати постачання електроенергії за фіксованими тарифами на 1,2,3 та 6 місяців.

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І останній, не менш важливий момент, — оновлювати ціну свого товару, щоб вона завжди залишалась актуальною. Так у вас буде конкурентна перевага, бо вартість — ключовий фактор у прийнятті рішення про купівлю.

Доєднатися до каталогу та розміщувати там свої товари бізнес може абсолютно безкоштовно. А продавати державі може організація будь-якої форми власності і не обов'язково через тендери. І якщо говорити про ринок електричної енергії, то закупівля і продаж саме цього товару ще не були такими простими.

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