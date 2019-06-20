"Пряма лінія з Путіним" побила антирейтинг на YouTube: фотодокази

На головних каналах Росії провели "Пряму лінію з Володимиром Путіним". Президент Росії відповідав на заплановані питання, які нібито турбують громадян. На його рахунку це вже сімнадцяте таке інтерв’ю.

Проте, підтримка російського лідера значно впала. На ютуб-каналах ЗМІ пряма трансляція набирала в рази більше дизлайків, аніж лайків.

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Наприклад, на каналі НТВ поставили 4,3 тисячі лайків, а незадоволені відповідями Путіна 48 тисяч користувачів.

На пропагандистському каналі RussiaToday антирейтинг Володимира Путіна побив рекорд – 49 тисяч дизлайків.

Оцінили відповіді президента лише на ютуб-каналі "Россия24".

Також організаторів "Прямої лінії" підловили на постановочних питаннях. Журналісти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб дати можливість поставити своє запитання, обмовилися, що вже раніше бували там, повідомив Ігор Челотканов в Twitter.

"Пряма лінія" – найкраще шоу! "Ми ось зараз у лікарні, приїхали сюди абсолютно без попередження". Через 4 хвилини: "Зараз знайдемо кабінет завідуючої, тут стандартне планування, ми вже були тут учора", – написав Челотканов.

#ПрямаяЛиния — лучшее шоу, конечно же. "Мы вот сейчас у больницы, приехали сюда абсолютно без предупреждения". Спустя 4 минуты: "сейчас найдём кабинет заведующей, здесь стандартная планировка, мы уже были тут вчера". — Igor Chelotkanov (@Ingvvi) 20 червня 2019 р.

Нещодавно соціологічне дослідження у Росії провів "Всеросійський центр вивчення громадської думки", який вважають наближеним до Кремля.

У період із 3 по 9 червня про довіру Володимиру Путіну заявили 71,7% респондентів. Ще на тиждень раніше йому довіряли 72,4% опитаних. Окрім того, зріс показник недовіри Путіну. Президенту РФ не довіряє кожен 4 учасник опитування.

ВЦІОМ нещодавно зафіксував рекордно низький рівень довіри до Путіна – 31,7%. Після цього у Кремлі почали вимагати у соціологів пояснень. Речник президента Дмитро Пєсков стверджував, що інші опитування показували зростання електоральної підтримки голови російської держави. Тож методику опитувань змінили, але рейтинг продовжує падати.

Що може зробити Путін, аби залишитися при владі у РФ?Наразі рейтинги глави Кремля Володимира Путіна є дуже низькими, однак той намагатиметься зробити все, аби утримати владу. Єдина суть існування путінського режиму – це скоювати злочини та йти від відповідальності. Тому й зараз чинний президент РФ не зупинятиметься.



5 років тому, коли його рейтинг почав падати, він анексував Крим, розв'язав війну на Донбасі, влаштував пропаганду на російському телебаченні, зомбуючи населення. Не виключено, що Путін буде ще більше тиснути на росіян та посилювати агресію в світі.