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      Нормандська четвірка може зустрітися, але плани Путіна не зміняться, – аналітик

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      Зеленський хоче зустрічі "нормандського формату"
      Зеленський хоче зустрічі "нормандського формату" / gettyimages.com

      Зустріч у "нормандському форматі" може відбутися. Але не варто очікувати активності від Росії. Кремль не збирається повертати окуповані території.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив аналітик Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Читайте також: Нормандський формат: чи потрібна зустріч і чим вона закінчиться

      Як зауважує експерт, Зеленський повинен проявляти ініціативу про зустріч у "нормандському форматі", щоб це не зробили інші та не стали диктувати свої умови. Є суспільні очікування від президента чітких кроків щодо відновлення "нормандського формату".

      Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" – базовий рівень, де не ухвалюватимуться рішення. Але добре, якщо він запуститься. Можливо, це стане початком нових пропозицій. Хоча Росія не проявлятиме ініціативу і динаміку. В Кремлі очікують зміни влади в Україні і сподіваються на суттєве представництво проросійських сил у парламенті,
      – зазначає Тарас Семенюк.

      Читайте також: Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі

      За його словами, зустрічі у "нормандському форматі" можуть відбуватися. Хоча основна стратегія Путіна – повернути Україну під свій контроль.

      Умови Кремля незмінні – федералізація України. Зараз цей інструмент відпрацьовується в Молдові щодо Придністров’я. І європейці ніби погодилися на це. Росія ніколи не поверне контрольовані нею території в Грузії, Україні, Молдові. РФ треба залишити за собою право впливу на країни, що не згідні з імперськими амбіціями Москви,
      – наголошує Семенюк.

      Що таке нормандський формат і як він працює? Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна (почалися 6 червня 2014 року). Назвали так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. В нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції і Німеччини закликав їх лідерів швидше провести зустріч у нормандському форматі. Президент Франції Макрон заявив, що готовий її організувати, коли для цього складуться "належні політичні умови". Ангела Меркель за підсумками переговорів із Зеленським заявила, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбудеться 12 липня.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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