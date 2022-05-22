Прямі влучення знищили 3 будинки: окупанти вночі обстріляли Миколаїв та область, є постраждалі

Російські окупанти вночі атакували Миколаївщину. Через ворожі обстріли постраждали щонайменше 5 людей.

Унаслідок прямих влучень 3 будинки згоріли. Про це 24 каналу повідомили джерела в Миколаївській ОВА.

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Наслідки обстрілів Миколаївщини

Уночі під ворожим вогнем опинилася Широківська громада області. Саме там російські снаряди влучили в будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Вдень, вночі та навіть зараз російські окупанти обстрілюють Березнегуватську громаду. Інформації щодо пошкоджень та потерпілих поки що немає.

Крім того, уночі також обстріляли Миколаїв. Унаслідок ворожої атаки 5 людей постраждали. Інформацію щодо інших наслідків обстрілів з'ясовують.

Попередня атака на Миколаїв

Удень 21 травня російські окупанти вдруге завдали удару по базі будівельної компанії. Внаслідок ворожої атаки загорілася невелика заправна станція – звідти йшов густий чорний дим. Крім того, знищені багато будівельних матеріалів, а також – пошкоджена автівка.

Вперше окупанти атакували будівельну базу ще в березні.

Ситуація на Півдні

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 88-ий день війни наступальних дій на Півдні нашої держави не зафіксовано.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти намагаються закріпитися на вже зайнятих позиціях. Крім того, загарбники обстрілюють інфраструктуру регіону та позиції наших захисників та захисниць.

Уночі окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі одного із сіл на Вільнянщині в Запорізькій області. За попередніми даними є постраждалі.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій окупанти не ведуть. Свої зусилля вони зосередили на обладнання позицій та утриманні зайнятих рубежів. Крім того, росіяни обстрілюють позиції наших воїнів з мінометів та ствольної артилерії. Також російські окупанти ведуть повітряну розвідку та розгортають сили протиповітряної оборони.

Оперативне командування "Південь" повідомило про ліквідацію 29 окупантів, самохідної артилерійської установки "Мста-С", а також танка Т-72Б3. Крім того, наші воїни накрили контрольно-спостережний пункт окупантів.

Більше актуальної інформації про ситуацію на всіх напрямках фронту станом на 22 травня ви можете переглянути у карті бойових дій.

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