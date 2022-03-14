Прямо в пекло: українські військові знищили російську техніку на Київщині – потужне відео
14 березня 2022 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Останній блкпост"
Російські загарбники з кожним днем зазнають все більше втрат. Сьогодні в лісі під час боїв за село Мощун наші захисники знищили ворожу техніку.
Наші військові завдали удару по позиціях рашистів, які вирішили засісти у лісах. У результаті цього їхня техніка знищена.
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Українські військові відправили усю російську техніку в пекло. А з висоти це видовище виглядає ще ефектніше.
Знищення російської техніки на Київщині: дивіться відео
Забагато знищеної російської техніки не буває: дивіться відео