Прямо в пекло: українські військові знищили російську техніку на Київщині – потужне відео

Російські загарбники з кожним днем зазнають все більше втрат. Сьогодні в лісі під час боїв за село Мощун наші захисники знищили ворожу техніку.

Наші військові завдали удару по позиціях рашистів, які вирішили засісти у лісах. У результаті цього їхня техніка знищена.

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Українські військові відправили усю російську техніку в пекло. А з висоти це видовище виглядає ще ефектніше.

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