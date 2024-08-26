Росіяни атакують Київ дронами. У столиці триває повітряна тривога понад 6 годин.

Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Київ – під атакою БпЛА

За інформацію оперативного зведення станом на 12:20 в Києві без руйнувань та потерпілих.

Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків,

– наголосив Попко.

Зверніть увагу! Станом на 12:32 Повітряні сили повідомляли про кілька груп ударних БпЛА на Київщині в районі Білої Церкви та Василькова.

Нагадаємо, що через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. Тому очільником КМВА було видано розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності.