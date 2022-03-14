У прямому ефірі пропагандистського каналу з'явилася жінка з плакатом "Ні війні": відеофакт

Кілька секунд в ефірі російського "Первого канала" показували антивоєнний плакат. Його продемонструвала активістка, несподівано з'явившись позаду ведучої. На Росії вже "пригорає" від цього випадку.

Факт інциденту підтвердили самі пропагандисти. У пресслужбі рашистського каналу заявили, що через появу "сторонньої особи в прямому ефірі програми "Время" триває службова перевірка.

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"Ні війні", "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Вони вам брешуть" – такі заклики були не лише на плакаті. Активістка встигла їх ще й виголосити з-за спини отетерілої ведучої. Незабаром замість кадрів зі студії ввімкнули сюжет.

За попередніми даними, ефір "Первого канала" перевала його ж працівниця – редакторка Марина Овсяннікова. Як повідомляє "Новая газета", наразі вона затримана.

Активістка з антивоєнним плакатом в ефірі російського каналу: дивіться відео

Напередодні свого вчинку Овсяннікова записала відеозвернення. У ньому вона зізналась, що сама ж працювала пропагандисткою, а зараз їй дуже соромно за це. Також вона наголосила: те, що відбувається в Україні – це злочин, Росія – держава-агресорка, а відповідальність за війну лежить на Володимирові Путіну.

Звернення прозрілої пропагандистки: дивіться відео

Марина Овсяннікова закликала росіян більше не терпіти злочини своєї влади, а виходити на протести.

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