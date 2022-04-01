Псевдомеру Бердянська, який співпрацює з росіянами, оголосили підозру

Бердянськ перебуває під тимчасовою окупацією російських військ. У місті знайшовся чоловік, який пішов на співпрацю з ворогом і почав виконувати обов'язки мера.

Офіс генпрокурора оголосив, що псевдомеру повідомили про підозру в колабораціонізмі. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Раніше Окупанти не впустили у Бердянськ евакуаційні автобуси: люди пішли до них пішки

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів щодо співпраці

Слідчі вже встановили, що чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів. Він взяв на себе обов'язки "мера" окупованого населеного пункту.

Ба більше, про своє "кар'єрне зростання" так званий "чиновник" повідомив у відеозверненні, яке поширив в інтернеті. Цим він порушив Конституцію України та, зокрема, право жителівБердянска на вільне волевиявлення під час виборів.

У місті окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру в місті. Вхід та вихід суден там раніше був неможливий.

Важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона: більше у відео