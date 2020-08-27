Невідомий чоловік повідомив правоохоронців про мінування потягу Миколаїв – Київ, через що довелося із транспорту евакуювати близько 700 пасажирів.

Потяг екстрено спинили у селі Явкине, неподалік Миколаєва 25 серпня. Про це повідомляє пресслужба поліції в Миколаївській області.

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Врешті вибухотехніки не знайшли небезпечних пристроїв в салоні, а от горе-мінера правоохоронці затримали за кілька годин після повідомлення.

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Ним виявився 36-річний мешканець Чернігівщини. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що спізнився на потяг. Тепер за витівку йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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