Чоловік запізнився на поїзд і "замінував" його: евакуювали 700 людей – фото, відео
Невідомий чоловік повідомив правоохоронців про мінування потягу Миколаїв – Київ, через що довелося із транспорту евакуювати близько 700 пасажирів.
Потяг екстрено спинили у селі Явкине, неподалік Миколаєва 25 серпня. Про це повідомляє пресслужба поліції в Миколаївській області.
До слова У Києві начебто замінували станцію метро "Хрещатик": повідомлення виявилось фейком
Врешті вибухотехніки не знайшли небезпечних пристроїв в салоні, а от горе-мінера правоохоронці затримали за кілька годин після повідомлення.
"Замінування" потягу Миколаїв – Київ: дивіться фото Нацполіції
Ним виявився 36-річний мешканець Чернігівщини. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що спізнився на потяг. Тепер за витівку йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Затриманий прокоментував свою витівку: дивіться відео