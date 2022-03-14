Психічно хвора людина, це страшно, – Чичваркін емоційно висловився про Путіна

Росія продовжує перебувати в ручному управлінні Володимира Путіна. Російський диктатор ухвалює рішення зважаючи лише на свої переконання.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський підприємець, опозиціонер Євген Чичваркін. За його словами, Путін вважає себе "національним супергероєм".

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"Він думає, що він збирач "земель русских" і відновлює "історичну несправедливість розпаду Радянського Союзу". Він збирає російські землі довкола Москви, тому що вважає себе лідером номер один в світі", – зазначив він.

Він психічно хвора людина, і це страшно,

– вважає Чичваркін.

Окрім цього, він сказав, що росіяни живуть в жахливому мракобіссі.

"Коли всі збираються довкола вождя, коли перемога або умовна національна гордість (хоч вона зараз в гіперперекрученому вигляді) важливіша за їжу та комфорт – це повна пітьма. Це суїцидальне національне почуття, Путін це знає і розуміє, і тому чудово на цьому грає", – зазначив російський опозиціонер.

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