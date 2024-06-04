Сила любові: як близькі стосунки рятують нашу психіку під час війни

Війна – це травма для душі. Постійна небезпека, втрати, руйнування звичного життя – завдають нищівного удару по нашому психологічному стану. Здавалося б, у такі часи ми приречені на стрес і депресію. Та багато українців знаходять у собі сили триматися і вірити в краще. Уся справа у любові. Більше про цей емоційний щит – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Ключовий фактор психологічної стійкості під час війни

Уся справа в тих теплих та надійних зв'язках з близькими людьми, які стають нашим емоційним щитом, нашою психологічною бронею. Як саме це працює? І як плекати ці рятівні стосунки під час війни?

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"Коли почалися обстріли, я думала, що збожеволію від страху. Кожен вибух – ніби удар по оголених нервах. Але найгірше – невизначеність, неможливість нічого контролювати. Єдине, що тримало мене на плаву, – це дзвінки чоловіка з фронту. Навіть коли ми просто мовчали в слухавку – я відчувала його присутність, його любов. Це давало мені сили жити далі", – розповідає Ганна, дружина військового.

Її історія – не виняток, а радше правило. Дослідження показують, що наявність близьких, підтримуючих стосунків – це один з ключових факторів психологічної стійкості під час війни. Люди, які мають міцні емоційні зв'язки – з партнером, родиною, друзями – легше справляються зі стресом, менше схильні до розвитку ПТСР та депресії.

Це як емоційний щит. Коли ми знаємо, що є хтось, хто нас любить, розуміє, чекає. Це дає нам відчуття захищеності, опори. Навіть у найстрашніших ситуаціях є якась константа, якийсь безпечний острівець, куди можна повернутися думками.

Але справа не лише в психологічному комфорті. Близькі стосунки – це ще й потужний ресурс для опрацювання травматичного досвіду. Коли ми можемо поділитися своїми переживаннями з люблячою людиною, виговоритись, бути почутими та прийнятими – це зменшує токсичний вплив стресу на нашу психіку.

Спільна робота

Це як емоційна декомпресія. В розмові з близькими ми ніби випускаємо зайвий тиск, не даємо емоціям застоюватись та отруювати нас зсередини. А ще дуже важлива невербальна складова – обійми, дотики, просто мовчазна присутність. Це заспокоює нашу нервову систему на глибинному, тілесному рівні.

Звісно, війна – це випробування для будь-яких стосунків. Стрес, розлука, брак комунікації можуть віддаляти людей одне від одного. Але, як не парадоксально, екстремальні обставини часто не руйнують, а навпаки – загартовують та поглиблюють близькі зв'язки.

"Ми з чоловіком завжди кохали один одного. Але саме зараз, коли смерть дихає в потилицю, я відчула, наскільки сильним та справжнім є це почуття, – ділиться Ірина, дружина медика. – Всі дрібні сварки та образи відпали, мов лушпиння. Лишилося лише головне – що ми є одне в одного, що ми триматимемось разом до кінця".

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Її слова перегукуються з дослідженнями американських психологів Керрі Лівінгстон та Стіва Мушетта, які аналізували пари, що пройшли через війну. Багато з них повідомляють про зростання інтимності, вдячності, довіри у стосунках. Фокус зміщується на те, що дійсно важливо – любов, турботу, взаємопідтримку.

Але, звичайно, для цього потрібна спільна робота. Плекання стосунків під час війни – це теж своєрідний фронт, який вимагає зусиль та уваги. Тому:

знаходьте час для спілкування. Навіть коротка розмова чи повідомлення можуть стати ниточкою, яка триматиме зв'язок;

будьте відвертими щодо своїх почуттів та потреб. Не змушуйте партнера читати ваші думки – говоріть про те, що вас турбує, що вам необхідно;

слухайте один одного без осуду. Дайте коханій людині безпечний простір, де вона може виговоритись, не боячись критики чи нерозуміння;

даруйте фізичну ніжність. Обійми, поцілунки, дотики – це потужні ліки проти стресу, спосіб відчути близькість та захищеність;

плекайте спільність. Згадуйте гарні моменти, мрійте про майбутнє, робіть щось разом – це зміцнює відчуття "ми";

не соромтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь – зверніться до друзів, родини, професійного психолога. Ваші стосунки – це не замкнене коло, це частина широкої мережі підтримки.

Наша сила – у любові

Близькі стосунки – це не панацея від усіх воєнних травм. Але вони, без сумніву, – один з найпотужніших оберегів нашої психіки у цій війні. Вони нагадують нам, за що ми боремося, на кого чекаємо, кому потрібні. Вони дарують нам простір любові та безпеки посеред хаосу та руйнувань.

"Ми переможемо, тому що за нашими спинами – наші рідні. Дружини, діти, батьки, друзі – всі, хто тримає нас у своїх серцях, – говорить військовий Сергій. – Їхня любов – це наш секретний щит, наша суперсила. Поки ми відчуваємо її – ми непереможні".

Ця віра дійсно творить дива. Кожна історія збереженої близькості, кожен вияв любові попри відстані та небезпеки – це наш спротив війні. Наш доказ того, що людяність та співпричетність сильніші за будь-яку зброю.

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Тож плекаймо ці зв'язки, хоч би якими складними були обставини. Даруймо один одному тепло, увагу, ніжність. Будьмо опорою та притулком один для одного. Адже саме так ми захищаємо не лише нашу психіку, а й нашу людську сутність.

Нехай після нашої перемоги історики напишуть не лише про військові подвиги, а й про любов, яка стала нашим емоційним бастіоном. Про дружбу, яка гоїла наші серця між боями. Про близькість, яка давала нам наснагу жити та вірити в майбутнє.

Саме ці "ірраціональні", нематеріальні речі – і є найвищі прояви людського духу. Того незламного українського духу, якого не здолати жодними ракетами та снарядами. Доки ми любимо – ми живі. Доки ми разом – ми нездоланні. Немає такої сили, яка могла б здолати цей емоційний щит, виплетений з мільйонів ниточок турботи, вірності та ніжності.

Тож бережімо один одного. В любові – наша сила. В єдності – наша перемога.