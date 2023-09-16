Ще до відкриття теорії Фройда: у Києві презентували книгу про історію українського психоаналізу

Українська наука відроджується. У Києві відбулась презентація книги Наталії Наливайко "Психоаналіз в Україні. Історія. Сьогодення. Майбутнє". Попри спроби радянської влади викорінити цю науку у нашій державі психоаналіз в Україні існує вже багато років.

Науковці з'ясували, що ще до відкриття теорії несвідомого Зігмундом Фройдом, наприкінці ХІХ століття, українські інтелектуали вже міркували в руслі психоаналізу. Про це говорили під час презентації видання, передає 24 Канал.

Психоаналіз існує в Україні багато років

Зокрема, Іван Франко у 1898 році написав твір "Із секретів поетичної творчості", де описав роботу несвідомого у митців, а харків’янин Олександр Потебня задовго до Жака Лакана працював над символом і знаком у мовленні.

Кандидатка психологічних наук, психоаналітикиня Мар'яна Великодна зауважила, що коли Фройд зібрав свої роботи у Відні, були осередки людей, які розвивали цей напрямок в Україні.

Це дуже важливо, тому, що як і в інших галузях життя, ми відчуваємо, як нам важливо зараз повертати свою історію, розуміти наше минуле, відчувати свою суб'єктність, так і ця книга робить дуже великий внесок,

– наголосила вона.

Презентація книги "Психоаналіз в Україні. Історія. Сьогодення. Майбутнє": дивіться відео

Зігмунд Фройд має українську коріння

Авторка книги Наталія Наливайко знайшла свідчення, що спростовують догму щодо російського походження батька психоаналізу Зігмунда Фройда. Вона змогла довести, що його тато був з Галичини, а мати – з Одеси.

Ця книга покликана заповнити ту діру, показати, що те, що ми робимо - це не нове, це повернення репресованого психоаналізу. Про це книга, що ми змогли самі себе відстояти і показати, що ми існуємо, книга позначає нас як тих, хто існує. Я ставила собі завдання показати, що є ґрунт, який дає нам можливість розвивати психоаналіз зараз,

– підкреслила авторка.

Презентацію відвідали відомі фахівці галузі

На презентацію книги "Психоаналіз в Україні. Історія. Сьогодення. Майбутнє" завітало чимало відомих фахівців галузі. За їхніми словами, поява цієї книги саме в період відновлення української ідентичності є дуже важливою подією.

Не випадково, що вона вийшла під час війни. Бо насамперед якщо ми не пишемо власну історію, то її напишуть за нас, її можуть перекрутити як завгодно. Війна ще йде не тільки за сьогодення, а й за історію. Ця історія пишеться людиною, яка піклується про українську ідентичність,

– переконаний професор, доктор психологічних наук Валерій Дорожкін.

Контракт з американським видавництвом

Книга "Психоаналіз в Україні. Історія. Сьогодення. Майбутнє" зацікавила не тільки українських фахівців, а й викликала справжній резонанс серед закордонних колег. Відоме американське видавництво наукової преси вже підписало контракт з авторкою Наталією Наливайко на передрук книги англійською мовою.