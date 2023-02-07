Я не військова, не медик, – "Пташка" з "Азовсталі" сильно відповіла на хейт

Катерини Поліщук – "Пташка" – відповіла критикам, які дорікають за дипломатичні поїздки, оскільки "не дипломат". Захисниця Маріуполя, яка вразила весь світ своєю мужністю, зауважила, що за освітою вона – музикантка.

Після звільнення з російського полону захисниця Маріуполя вкотре проявила свою безмежну мужність й ділиться спогадами про оборону "Азовсталі". Зокрема, під час свого візиту в Іспанію "Пташка" зустріла з представниками українського посольства.

Зверніть увагу "Пташка" з Азовсталі просто у центрі Києва потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"

Водночас хтось дозволяє собі пробивати дно й дорікати захисниці дипломатичними поїздками. "Пташку" навіть закликали "не ганьбитися". Більшу ганьбу, аніж такі коментарі, – навіть уявити важко.

"Пташка" опублікувала потужну відповідь. Захисниця Маріуполя заявила, що вона – "й не військова, не медик, не психолог, не мотиватор".

"Пташка" додала, що це – історія десятків та сотень тисяч українських хлопців та дівчат. До 24 лютого 2022 (хтось – до 2014) вони були інженерами, вчителями, електриками, водіями, виховательками, швеями, продавцями, винахідниками, артистами, бухгалтерами.

Водночас вони взяли рук зброю, мед-рюкзак, кермо евакуаційної машини, мапу, рацію тощо. "Пташка" наголосила, що ці хлопці та дівчата захищають й тих, хто вчився на дипломатів, й тих, хто не вчився, водночас щодня важкою працею здобувають для України зброю й техніку, добиваються обмінів українських військовополонених та санкцій для Росії.

Так, я не політик, медик чи військова. За освітою я – музикант. Я жінка. Я теж залюбки оберігала б домашній вогонь. Та мій дім руйнують, а вогонь… За кров'ю – українка. За долею – воїн. На ймення Пташка,

– написала захисниця.

Що відомо про "Пташку"