Сторінку "Пташки" з "Азовсталі" заблокували в інстаграмі на місяць

Сторінку в інстаграмі Катерини Поліщук – захисниці "Азовсталі" – заблокували на місяць. "Пташка" зареєструвалася у твітері.

Катерина розповіла, що вела цю сторінку упродовж 3 років. Наразі захисниця "Азовсталі" ділитиметься думками в телеграмі та у твітері.

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Вгадайте, кого заблокував інстаграм на місяць? Так-так. Транслюєш свої думки? На нафіг, мінус сторінка, якій три роки. Ну що ж, я в телеграм, чекатимемо, коли інст інтубують і будемо обачніші в прямоті своїх висловлювань,

– заявила "Пташка".

Українці обурені такою несправедливістю. У коментарях вони написали, що ситуація – жахлива, однак "залишаємося на зв'язку".

Катерина заспокоїла людей, зареєструвавшись у твітері. Захисниця пожартувала, що "баба стара, але розбереться і з цією шайтан-машиною".

"Пташка" зареєструвалася у твітері / Скриншот Катерини Поліщук

Пташка зізналася, чи бачить себе на сцені

Раніше Катерина вразила українців своїм виступом у суперфіналі "Голосу країни". "Пташка" виконала українську колискову "Спи, маленький козачок". Водночас згодом Катерина зауважила: "зустрілись різні люди і я вкотре переконалась, що моє місце не на сцені, просто зараз це один з методів боротьби, але не моє".