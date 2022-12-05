Сторінку "Пташки" з "Азовсталі" заблокували в інстаграмі на місяць
Джерело:Катерина Поліщук
Сторінку в інстаграмі Катерини Поліщук – захисниці "Азовсталі" – заблокували на місяць. "Пташка" зареєструвалася у твітері.
Катерина розповіла, що вела цю сторінку упродовж 3 років. Наразі захисниця "Азовсталі" ділитиметься думками в телеграмі та у твітері.
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Вгадайте, кого заблокував інстаграм на місяць? Так-так. Транслюєш свої думки? На нафіг, мінус сторінка, якій три роки. Ну що ж, я в телеграм, чекатимемо, коли інст інтубують і будемо обачніші в прямоті своїх висловлювань,
– заявила "Пташка".
Українці обурені такою несправедливістю. У коментарях вони написали, що ситуація – жахлива, однак "залишаємося на зв'язку".
Катерина заспокоїла людей, зареєструвавшись у твітері. Захисниця пожартувала, що "баба стара, але розбереться і з цією шайтан-машиною".
"Пташка" зареєструвалася у твітері / Скриншот Катерини Поліщук
Пташка зізналася, чи бачить себе на сцені
Раніше Катерина вразила українців своїм виступом у суперфіналі "Голосу країни". "Пташка" виконала українську колискову "Спи, маленький козачок". Водночас згодом Катерина зауважила: "зустрілись різні люди і я вкотре переконалась, що моє місце не на сцені, просто зараз це один з методів боротьби, але не моє".