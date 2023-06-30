Що таке ПТСР: симптоми та лікування посттравматичного стресового розладу

Повномасштабна війна несе серйозні загрози для психологічного здоров'я населення. Відповідно до результатів опитування МОЗ, понад 90% українців мали хоча б один з симптомів ПТСР. За прогнозами міністерства, більше, ніж 800 тисяч осіб можуть мати психічний розлад помірного або тяжкого ступеня.

15,7 мільйона українців можуть потребувати психологічної допомоги через повномасштабне вторгнення. То що таке ПТСР, як його розпізнати та коли варто звертатися до медиків, розповідаємо далі.

Читайте також Як садівництво реабілітує військових і цивільних: у Львові використовують нову практику допомоги

Симптоми ПТСР

Національний інститут ментального здоров'я США визначає посттравматичний стресовий розлад як реакцію організму людини на травматичну подію, що може перерости в хронічне порушення психічного стану.

За даними МОЗ, близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Найчастіше на цей синдром можуть страждати ветерани війни, цивільні у зоні бойових дій, полонені й жертви катування, жертви чи свідки різного роду насильства, люди, що пережили цькування тощо. ПТСР може розвинутися незалежно від віку.

Його симптоми зазвичай з'являються впродовж трьох місяців після травматичної події, однак, можуть виникнути і пізніше. Часто цей розлад може супроводжуватися супутніми станами, як-от депресія, вживання психоактивних речовин або один чи кілька тривожних розладів.

Щоб відповідати критеріям посттравматичного стресового розладу, людина повинна мати симптоми довше 1 місяця, і симптоми мають бути достатньо серйозними, щоб заважати аспектам повсякденного життя, таким як стосунки чи робота. Симптоми також не повинні бути пов'язані з прийомом ліків, вживанням психоактивних речовин чи іншим захворюванням,

– зазначають фахівці інституту ментального здоров'я.

Лікар-психіатр Першого територіально медичного об'єднання Львова Назарій Желем розповів, що за новою класифікацією симптоми можуть розвинутися не лише в людей, що безпосередньо пережили травматичну подію, а й у тих, хто став її свідком. Загалом медик виділив три групи симптомів, що можуть свідчити про наявність розладу.

Симптоми уникнення. Йдеться про випадки, коли людина уникає будь-яких розмов чи подій, що нагадуватимуть їй про пережиту травму.

"Людина, яка має тривогу або депресію, вона прийде і розповість вам про це. Натомість людина, яка пережила якусь важку подію, вона не хоче про це говорити. Тому військові, наприклад, не дуже люблять розмовляти з цивільними чи лікарями про пережиті травматичні події", – акцентує Назарій Желем.

Причиною того, що людина не хоче відкрито говорити про травматичний досвід, зазначає лікар, може бути друга група симптомів ПТСР, – флешбеки або симптоми повторного перепроживання. Ці симптоми характеризуються тим, що якщо людина згадає про подію чи побачить щось, що про неї нагадає, то вона може буквально знову пережити ці події.

Якщо військового отак без підготовки розпитувати про вибухи чи смерті, які він бачив, то в нього ця картинка може виникнути перед очима. В нас були військові, які чули гучний звук із вулиці і вони буквального могли бачити перед собою ворожих військових, вони були дезорієнтовані і емоційно поверталися в ту подію, що їх травмувала,

– розповідає лікар.

До третьої групи належать симптоми підвищеної збудливості або активності нервової системи. Часто ці симптоми у травмованих людей можуть помічати їхні рідні та близькі. За словами лікаря, на ці симптоми часто скаржаться партнери військових, які помічають, що чоловік або дружина стали більш агресивними, дратівливими, яким вони не могли бути раніше.

Як лікують ПТСР

Перший етап розвитку ПТСР може супроводжуватися нічними кошмарами, розмовою уві сні, тахікардією, адже часто цю саму травматичну подію людина може переживати під час сну.

Медики зазначають, що навіть на перший погляд не сильно травматична подія може спричинити ПТСР. Наприклад у переселенців, які пережили обстріл, він може розвинутися за кілька місяців.

Насамперед на зміни у поведінці людини можуть звертати увагу близькі та рідні й пропонувати допомогу. Саме вони мають переконати таку людину, що вона не божевільна й порадити звернутись до фахівця. Адже людина дуже часто може не відчувати в собі очевидних змін або не розуміти, що з нею відбувається.

За словами Назарія Желема, в Україні турбота про власне психічне здоров'я у більшості людей викликає страх і є радше винятками, ніж нормою. Однак, львівський психіатр Ростислав Гривул все ж відзначає, що кількість людей, які звертаються до фахівців зі скаргами на тривожні розлади за півтора року повномасштабної війни значно зросла. До речі, йдеться не лише про військових, а й про цивільних, однак стверджує, що популяризація психічного здоров'я на рівні держави не достатня, а фахівців, які вміють працювати з травмами, бракує.

Основним методом лікування посттравматичного стресового розладу є психотерапія. До медикаментозного лікування фахівці вдаються як до другорядного методу.

До психіатра може звернутися будь-яка людина без скерування, однак стаціонарне лікування не завжди покращує перебіг захворювання. Якщо людина може бути вдома з рідними, у близькому оточенні, то краще бути вдома, приходити, наприклад, на сеанси психотерапії, приймати ліки, консультуватися у психіатра, але бути вдома,

– розповідає Назарій Желем.

Він відзначає, що зараз в Україні важко говорити про ефективність лікування ПТСР, оскільки йдеться про пост, тобто після травматичний розлад. Важко говорити з пацієнтом про після травму, коли війна триває. Зараз лікарі класифікують ПТСР, що виникає в українців, як комплексний. Цей різновид ще недостатньо описаний фахівцями.

До теми Як діяти, якщо в близької людини ПТСР

Куди звертатися по допомогу

У 2022 році МОЗ провело перше велике з початку повномасштабної війни дослідження психологічного стану населення. 40% опитаних стали жертвами або свідками травматичних подій унаслідок перебування в зоні бойових дій, а понад 90% учасників дослідження мали прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного стресового розладу, 57% громадян перебувають в зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу.

Результати цього дослідження стали базою для реалізації Національної програми психічного здоров'я, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Ця програма передбачає відкриття центрів ментального здоров'я при поліклініках. Зокрема, у Львові працює вже сім таких центрів, де військові, їхні родичі та переселенці можуть отримати безкоштовну психологічну консультацію.

Фахівці пропонують індивідуальні та партнерські консультації, допомогу людям, що втратили близьких, одиноким матерям та тим, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. З пацієнтами проводять заняття з арт-терапії, ізотерапії, кольоротерапії та інші. Також фахівці допомагають долати кризові травми, страхи, образи, депресії, тривожні стани, панічні атаки та порушення сну.

За наявності відповідних симптомів необхідно звернутися до сімейного лікаря, який скерує до правильного фахівця. При цьому, не варто займатися самолікуванням та особливо без призначення лікаря вживати будь-які медикаменти.