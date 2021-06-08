ПЦУ покарала священника-депутата за дописи про аборти та "жінок-інкубаторів"

Священник та нардеп від "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін влип у скандал через свої висловлювання про жінок. Його поведінку вже засудили у ПЦУ.
Єпархіальна Рада ПЦУ на Полтавщині розглянула питання "активної діяльності Дедюхіна у фейсбуці". Її там назвали неприпустимою.
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Учасники засідання погодилися, що вжиті ним висловлювання неприпустимі для священнослужителя та культурної особистості.
У ПЦУ визнали, що у публікаціях Дедюхіна фігурують висловлювання, які:
- принижують людську гідність;
- розпалюють ворожнечу у суспільстві на політичному ґрунті;
- суперечать фундаментальним принципам християнської моралі;
- суперечать етичним нормам православної аскетики;
- завдають шкоди авторитету Православної церкви України.
Водночас там зазначили, що згідно з віровченням ПЦУ, дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, однак не є її частиною.
Як покарали Дедюхіна:
- до 19 серпня – відсторонили від богослужінь;
- до 6 вересня – заборонили писати у соцмережах.
Крім цього, у ПЦУ порекомендували Дедюхіну обміркувати вибір – залишитися священнослужителем чи обрати шлях світського політика та блогера.
Що відомо про скандал зі священником-депутатом: основне
- Дедюхін переконаний, що у небажаній вагітності винні жінки. Висловлюючи свої погляди, слів він не підбирав. Чоловік написав: "Якщо с*чка не схоче, кобель не вскоче".
- Вже через кілька годин після публікації священник вирішив видалити це речення. Втім, збереглися скриншоти та історія змін допису.
- Загалом цим дописом Дедюхін намагався відреагувати на критику інших його висловлювань. Адже людей з транспарантами на кшталт "Моє тіло – моє діло", він назвав "недорозвинутими".
- Станом на 8 червня скандальні дописи вже видалені зі сторінки протоієрея. Водночас після 6 червня священник нічого не пише у соцмережі.
- Дедюхін також є депутатом Полтавської міської ради від "ЄС". Співголова фракції Ірина Геращенко публічно обурилася висловлюваннями колеги.