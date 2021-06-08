ПЦУ покарала священника-депутата за дописи про аборти та "жінок-інкубаторів"

8 червня 2021 , 10:33
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Джерело:

Полтавська єпархія ПЦУ

Священник та нардеп від "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін влип у скандал через свої висловлювання про жінок. Його поведінку вже засудили у ПЦУ.

Єпархіальна Рада ПЦУ на Полтавщині розглянула питання "активної діяльності Дедюхіна у фейсбуці". Її там назвали неприпустимою.

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Учасники засідання погодилися, що вжиті ним висловлювання неприпустимі для священнослужителя та культурної особистості.

У ПЦУ визнали, що у публікаціях Дедюхіна фігурують висловлювання, які: 

  • принижують людську гідність;
  • розпалюють ворожнечу у суспільстві на політичному ґрунті;
  • суперечать фундаментальним принципам християнської моралі;
  • суперечать етичним нормам православної аскетики;
  • завдають шкоди авторитету Православної церкви України.

Водночас там зазначили, що згідно з віровченням ПЦУ, дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, однак не є її частиною. 

Як покарали Дедюхіна:

  • до 19 серпня – відсторонили від богослужінь;
  • до 6 вересня – заборонили писати у соцмережах.
Зверніть увагу! Якщо священик порушить згадані заборони, його питання можуть винести на розгляд Священного синоду. Тоді покарання буде суворішим.

Крім цього, у ПЦУ порекомендували Дедюхіну обміркувати вибір – залишитися священнослужителем чи обрати шлях світського політика та блогера.

Що відомо про скандал зі священником-депутатом: основне

  • Дедюхін переконаний, що у небажаній вагітності винні жінки. Висловлюючи свої погляди, слів він не підбирав. Чоловік написав: "Якщо с*чка не схоче, кобель не вскоче".
  • Вже через кілька годин після публікації священник вирішив видалити це речення. Втім, збереглися скриншоти та історія змін допису.
  • Загалом цим дописом Дедюхін намагався відреагувати на критику інших його висловлювань. Адже людей з транспарантами на кшталт "Моє тіло – моє діло", він назвав "недорозвинутими".
  • Станом на 8 червня скандальні дописи вже видалені зі сторінки протоієрея. Водночас після 6 червня священник нічого не пише у соцмережі.
  • Дедюхін також є депутатом Полтавської міської ради від "ЄС". Співголова фракції Ірина Геращенко публічно обурилася висловлюваннями колеги.
Автор: Ірина Буртик