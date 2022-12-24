ПЦУ та УГКЦ розглянуть реформу єдиного церковного календаря

У суботу, 24 грудня, глави УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря. Предстоятелі церков створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

Зустріч відбулась на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Окрім глав церков, на зустрічі також були присутні заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків архиєпископ Євстратій та керівник Департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ протоієрей Олекса Петрів.

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Що передбачає реформа

Священники дійшли висновку, що розбіжності між католицьким та православним календарями призводять до труднощів перед Різдвом та Великоднем. Святослав та Епіфаній домовилися створити спільну робочу групу, яка має вивчити це питання.

Як зазначають, спільну групу започаткують з нагоди відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році.

Варто зазначити, що на цьому Соборі, зокрема, й було визначено календарні принципи церковного життя.

Чому варто змінити дату святкування Різдва

З прийняттям християнства у Київській Русі прийшов і григоріанський календар. Тож українці спочатку жили за григоріанським календарем, однак у 1918 році в Українській народній республіці більшовики запровадили юліанський календар.

Тому перехід на святкування Різдва 25 грудня може стати ще одним кроком у напрямку відокремлення від Росії та Московського патріархату у час російсько-української війни.

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, у той час як віруючі східного обряду святкують народження Христа з 6 на 7 січня.

Дата святкування Різдва у всіх однакова, різниця лише у системі літочислення – західні церкви відзначають Різдво за Григоріанським календарем, а східні – за Юліанським, де 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.

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